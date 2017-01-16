"Tek adam tartışmalarının temelinde Erdoğan antipatisi yatıyor"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman “Başkanlık Tasarısı”nı Deutsche Welle Türkçe’ye Erdoğan üzerinden savundu. Büyükataman, “Tek adam rejimi tartışmalarının temelinde de bir Erdoğan antipatisi yatıyor" dedi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve AKP Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya Meclis’te 1. Tur oylamadan geçen “Başkanlık Tasarısı”na ilişkin Deutsche Welle Türkçe’den Hilal Köylü’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundular.

MHP’li İsmet Büyükataman, Anayasa ihlalleri yaşandığı için Anayasa değişikliğine destek verdiklerini açıklayarak şöyle dedi: “Mevcut anayasa ihlal edilirken bunu en çok dillendirenin MHP olduğu unutulmasın. Bu ihlalleri ortadan kaldıracak olan da, bir anayasa değişikliğidir, meclisin bir formül geliştirmesidir. MHP’deki muhalif arkadaşlarımıza da saygı duyuyoruz. Kendi özgür iradelerini ortaya koyuyorlar ve MHP’nin demokrasi anlayışına örnek oluyorlar.”

“Başkanlık Tasarısı”na ilişkin “tek adam rejimi” eleştirilerine yanıt veren Büyükataman, bu eleştirilerin temelinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın olduğunu ifade etti. AKP’li Ahmet İyimaya’da röportajında benzer bir soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan üzerinden yanıt verdi.

MHP’li Ataman “tek adam rejimi” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Tek adam rejimi tartışmalarının temelinde de bir Erdoğan antipatisi yatıyor. Bu antipatinin kaynağı da büyük olasılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tavrı, üslubu. Bazen ölçüyü kaçıran, toplumda gerginliğe sebebiyet veren bu üslup tedirginlik yaratabiliyor. Tek adam rejimi tartışmalarının da bu tedirginliğin sonucu olduğunu görebiliyoruz. Yani meselenin gereğinden fazla hassasiyet oluşturmuş olması Erdoğan’ın yapısıyla ilgili. “

AKP’li İyimaya ise “Başkanlık Tasarısı” “ayrışma mı getirecek” şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

“Gerilimin kaynağında bir Erdoğan nefreti olduğu söyleniyorsa bu söylemin ne kadar yanlış olduğunu halkımız biliyor. Biz de şunu söylüyoruz çünkü: Erdoğan nefretinin kökeninde de bir Erdoğan hayranlığı var.”