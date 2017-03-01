Trump: "Bu alçak düşmanı yeryüzünden silmek için..."

ABD Başkanı Trump, "Bu alçak düşmanı (terör örgütü IŞİD) yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız." dedi.

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez Kongreye hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü IŞİD ile mücadelede tüm müttefiklerle iş birliği vurgusu yaparak, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız." dedi.

ABD Kongresinin iki kanadını temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisiyle ilgili attığı adımları anlattı. IŞİD ve yasa dışı göçmenlerle mücadele vaadini yineleyen Trump, ülkede birliği sağlamak istediğini vurguladı.

Salona girişinde Cumhuriyetçi vekiller tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan ve konuşması sık sık alkışlarla bölünen Trump, yaklaşık bir saat süren hitabında göreve geldiği günden itibaren ekonomi alanında birçok adım attığını belirtti.

ABD'nin güvenliğini sağlama noktasında gerekli gördükleri tedbirleri alacaklarını kaydeden Trump, ABD ve Avrupa'da yaşanan terör saldırılarından örnekler vererek DEAŞ tehdidine karşı kararlılık vurgusu yaptı.

IŞİD'E KARŞI TÜM MÜTTEFİKLERİMİZLE ÇALIŞACAĞIZ

Terör örgütü DEAŞ'ı kastederek, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız." diyen Trump, savunma harcamalarında öngördüğü ciddi artışa da dikkati çekti.

Trump, "Söz verdiğim gibi, Müslüman ve Hristiyanları, her din ve inançtan kadın, erkek ve çocukları katleden kanunsuz vahşiler topluluğu olan IŞİD'i ortadan kaldırma planı hazırlaması için Savunma Bakanlığına talimat verdim." ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinin ciddi oranda artırılması için çalışmalara başladıklarını da aktaran Trump, "Amerikan tarihindeki en büyük bütçe artışlarından birinin hazırlanmasını istiyor ve orduyu yeniden inşa edecek bir bütçeyi Kongreye gönderiyorum." diye konuştu.

İRAN'A GÖZDAĞI, İSRAİL'E ATIF

Trump ayrıca İran'ın eylemlerine dikkati çekerek, "İran'ın füze programını destekleyen kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdim ve İsrail devleti ile sarsılmaz ittifakımızı yeniden tasdik ettim." açıklamasında bulundu.

NATO İLİŞKİLERİ

Bu konuda Trump, "Faşizmi tahtından eden iki dünya savaşı ile komünizmi mağlup eden Soğuk Savaş arasında harmanlanmış NATO'yu güçlü bir şekilde destekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

MEKSİKA SINIRINA DUVAR

ABD'nin güney sınırının güvenliği konusuna da konuşmasında yer ayıran Trump, Meksika sınırına duvar inşa edileceğini bir kez daha dile getirdi. Trump, "Yakın zamanda başlayacak ve bittiği zaman uyuşturucu kaçakçılığına ve suça karşı çok etkili bir silah olacak." dedi.

YOLSUL ŞEHİRLERDEKİ ÇOCUKLAR

Amerikan orta sınıfının uzun zamandır, yabancı ülkelere kayan istihdam ve refah nedeniyle küçülmekte olduğunu vurgulayan Trump, "Birbiri ardına küresel projeleri finanse ettik ama Chicago, Baltimore, Detroit gibi yoksul şehirlerdeki çocuklarımızın kaderini görmezden geldik. Kendi sınırlarımızı herkesin geçişine ve uyuşturucu seline açık bırakırken diğer ülkelerin sınırlarını koruduk. Evimizdeki altyapı sistemleri çökerken deniz aşırı ülkelere trilyonlarca dolar harcadık." dedi.

EKONOMİNİN FATURASI

"Evde ve dışarıda tüm hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle ekonominin motorunu yeniden çalıştırmamız gerekiyor." diyen Trump, ölmekte olan Amerikan endüstrilerini yeniden hayata döndüreceğini, orduya ihtiyacı olan kaynağı sağlayacağını, çöken altyapının yeni yollar köprüler, havayolları ve tren yollarıyla yenileceğini taahhüt etti.

Trump, göreve geleli henüz bir aydan biraz fazla zaman geçtiğini hatırlattı.

Başkan seçilmesinden bu yana Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed Martin, Walmart ve daha nicelerinin ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını ve on binlerce yeni istihdam oluşturacağını açıkladığını dile getiren Trump, "Hisse senetleri 8 Kasım'dan bu yana yaklaşık 3 trilyon dolarla rekor seviyede değer kazandı. Harika F-35 savaş uçaklarının fiyatını aşağı çekerek vergi mükelleflerine yüz milyonlarca dolar tasarruf sağladık ve tüm federal hükümet ihalelerinde milyarlarca dolar kazanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, önceki yönetimin "istihdam katili" regülasyonlarını ciddi derecede azaltmak için harekete geçtiğini, askeri ve elzem olmayan federal işe alımları durdurduğunu, kamu yetkililerini lobicilik faaliyetlerinden men ettiğini, Keystone ve Kuzey Dakota petrol boru hatlarının önünü açtığını, Transpasifik Ortaklık Anlaşması'ndan çekildiğini anımsattı.