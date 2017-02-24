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Türk adasına çıkıp, Yunan bayrağını çektiler

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Türk adasına çıkıp, Yunan bayrağını çektiler
Yunanistan’da Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Alkiviadis Stefanis'in, 19 Şubat 2017 günü hiçbir engelle karşılaşmadan İzmir Koyun Adası'na gitti, Yunan bayrağının altında işgalci Yunan askerleri ile birlikte poz verdiği iddia edildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre Türk adasındaki Yunan askerlerini denetleyen Stefanis, SAT komandoları ile birlikte çektirdiği fotoğrafları, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlandı.

LOZAN'DA VERİLMEDİ

Balkan Savaşı'nda işgal edilmeyen, Lozan'da verilmeyen İzmir Koyun Adası, 6 millik Türk karasuları içinde bulunuyor. Başbakan Binali Yıldırım'ın adalarımızdaki Yunan işgaline yönelik sorulara verdiği “Ege'deki 130 tane irili ufaklı kaya parçası, bunların kimliği bile yok, yani kime ait olduğu bile belli değil” cevabına itiraz eden Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım şunları kaydetti:

“Bunlar gerçeklerle bağdaşmıyor. Başta Koyun Adası olmak üzere Ege Denizi'nde işgal edilen adalarımız Türkiye Karayolları Haritası'nda bile gösterilmiş. Yıldırım'ın, Yunan bayrağı ve pasaportla girdiği İzmir Koyun Adası 11.5 km. uzunluğunda. İrili ufaklı kaya parçası dediği Koyun Adası, İstanbul'daki Büyükada'nın 3 misli büyüklükte.”

İKİ VALİ, İKİ BAŞKAN

İzmir Koyun Adası'nın da işgal edilen diğer adalarımız gibi birisi Türk diğeri Yunan olmak üzere ikişer vali ve ikişer belediye başkanı tarafından yönetildiğini öne süren Yalım, yaptığı açıklamasını şöyle sürdürdü: “Devletin birliği ve tekliği ortadan kalkmış otorite Yunanistan ile paylaşılarak Türkiye'nin batısında ikili devlet düzenine geçilmiştir. 18 Türk Adası ve 1 Türk kayalığının hangi gerekçe ile Yunan askerine teslim edildiğini yetkililer açıklamak zorundadır. Türk adalarını, Yunan askerine teslim etmek suretiyle, vatana ihanet ve terör suçu işleniyor. Terör suçu işleyen Erdoğan ve Yıldırım'ın, referandumda hayır oyu verecek vatandaşlarımızı, terör örgütlerinin yanında göstermeye hakları yoktur.”

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