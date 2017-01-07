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Türk askeri Başika'dan çekiliyor

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Türk askeri Başika'dan çekiliyor
Irak televizyonu İbadi'nin, Irak tarafının talebi olan Başika'daki Türk askerinin bölgeden çekilmesi konusunda Türkiye ile anlaşmaya varıldığını söylediğini duyurdu. Televizyon anlaşmanın ayrıntılarını açıklamadı.

Türk askeri Irak'ın kuzeyinde IŞİD'e karşı operasyonunu başlatmadan önce Musul'da savaşacak grupları eğitmek için Başika'da konuşlanmıştı. Irak merkezi yönetimi uzun zamandır Türk askerinin bölgeden ayrılmasını istiyordu. 

YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"(Irak Başbakanı İbadi'ye hitaben) Geçtiğimiz günlerde yaptığınız 'PKK'nın Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye zarar vermesine izin vermeyeceğiz.' şeklindeki açıklamanız bizim için çok önemli. Bundan büyük bir memnuniyet duyduk. Bu da teröre karşı beraber, birlikte neler yapabileceğimizi en iyi şekilde gösteriyor."

"Irak'ın egemenliği bizim için çok önemlidir, egemenliğine zarar verecek hiçbir girişime, hiçbir harekete rıza göstermeyiz, içinde olmayız. Irak'ın bütünlüğü de aynı şekilde bizim için önemlidir, bunun bilinmesini isteriz."

"(Başikadaki Türk askeri varlığı) Bu konuyu konuştuk. Bu bir keyfiyet değil, bir ihtiyaçtan doğmuştur. Görüyoruz ki DEAŞtan bölgenin temizlenmesinde önemli mesafe katedilmektedir. Buna uygun olarak bu konuyu da dostane biçimde çözüme ulaştırmış olacağız."

"Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincarın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakanın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz. Bu konuda da gerekli işbirliğini yapmaya hazırız. Sadece Sincar değil bütün Irak topraklarından ülkemize yönelen terör faaliyetlerine karşı işbirliğini sürdüreceğiz."

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