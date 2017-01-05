Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı'nın her yıl verdiği 'Uluslararası Türk Dünyası'na Hizmet Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. Bu yılın ödül sahipleri şunlar:

Bosna-Hersek'ten Prof. Dr. Kazım Hacimeyliç, Kazakistan'dan Nurlan Orazalin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Serhat Akpınar, Özbekistan'dan Kamalat Gençlik Hareketi, Türkiye'den Yavuz Selim Demirağ, Yaşar Çağbayır, TRT Ankara Radyosu'ndan Gündem Programı, Prof.Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Prof. Dr. Aziz Sancar, Hakim Değiçgeç.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yahya Akengin Vakıf merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Türk dünyasını köklü bir kültürün dünyası olarak görüyoruz. Ortak paydamız olan Türk kültürü anlayışından hareketle bu ödülleri 21 yıldır kesintisiz olarak sürdürmekteyiz" dedi.

Bu yıl ki ödül töreninin Mayıs 2017'de Ahlat'ta yapılacağını açıklayan Akengin, ödül töreninin yanı sıra "Millî Mimarî ve Ahlat Türk Damgaları ana başlıklı sempozyumun da, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği ile ortaklaşa gerçekleştireceklerini ifade etti". Bu yıl beş ülkeden on bir kişi ve kuruluşa ödül verileceğini belirten Akengin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin, dünyadaki çalkantıların yaşanmakta olduğu bir süreçte bir zaafa uğraması, bütün Türk ve İslam dünyasının olumsuz etkilenmesi anlamına da gelecektir. Bu bakımdan Bölücü ve yıkıcı terör örgütlerine karşı yürütülmekte olan mücadelemiz aynı zamanda hem Türk dünyasının, hem de İslam dünyasının geleceğini tayin edici mahiyet arz etmektedir. İslam dininin imajı üzerinde uluslararası zeminlerde tahribat yapma yolundaki FETÖ ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin başarıyla sonuçlanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihî bir sorumluluğudur. Suriye'de yürütülmekte olan "Fırat Kalkanı Harekâtı"nı, Türk ve İslam dünyasına kalkan olma harekâtı olarak görüyor; kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı olacağına inanıyoruz."

Ve kitap...

Sevgili Yağmur Tunalı "Kavga Günleri" adlı o görkemli eseriyle, Ülkü bahçesinin güllü-dikenli macerasını -hatta tarihini- yazarak belleğimizi yenilemişti... Şimdi ise "Gittiler" adlı yeni eseriyle gönül telimizi titretiyor! Sonsuzluğa göçen o âbide insanların güzelliğini ancak Yağmur Tunalı adlı genç bir bilge anlatabilirdi. Kitaptaki şu adlara bakar mısınız? Tarık Buğra, Necip Fazıl Kısakürek, Samiha Ayverdi, Cemil Meriç, Arif Nihat Asya, Halide Nusret Zorlutuna, Tahsin Banguoğlu, Hafız Tahir Karagöz, İlhan Ayverdi, Müjgân Cumbur, İsmet Yayla, Ali Postallı, Münir Nurettin Selçuk, Ahmet Hatipoğlu, Mehmet Nuri Özşahin, Çinuçen Tanrıkorur, Erol Güngör, Bahtiyar Vahapzade, Turan Yazgan, Cengiz Aytmatov, Rauf Denktaş, Yılmaz Öztuna, Cengiz Dağcı, Leyla Elburuz, Servet Somuncuoğlu, Ali Özaydın...

Evet, onlar gittiler... O harika insanların erdem dünyasını, sevgili Yağmur Tunalı'nın topluma sunması ne güzel... Benim de içim yanıyor. O güzel insanların pek çoğunu tanıyordum. Samiha Ayverdi 'anne' bana "Çelebi" derdi. Bir zarafet âbidesi olan Çinuçen'e ne demeli? Çinuçen Tanrıkorur için 1972'de yazdığım dörtlük, yıllardır çalışma masamın karşısında durur: "Sesler getir Merâgi'den, Itrî'den/ Aşk nakşolsun gönüllere elinle/ Ey dost, haydi titret altın telleri/ O çağları yaşayalım seninle!"

Değerli okuyucum o 26 bilge insandan başka; 318 sayfalık bu kitapta ayrıca, 205 farklı kişinin konuyla ilgili ilginç sözleri var. Özellikle, yazarın babasının olduğu 135. sayfada gönül titreten bir evlât-baba öyküsü okuyacaksınız... Böyle bir eserle bizi buluşturduğu için sevgili Yağmur Tunalı'yı alkışlıyorum. Okuyucularım erdem dolu bu esere Panama Yayınları'nın 0.312. 432 14 89 numaralı telefondan ulaşabilirler.

Değerli okuyucum; Sayın Hasip Saygılı'nın ve Sayın İbrahim Okur'un görkemli eserlerini gelecek hafta sizlere sunacağım.

Esen kalın efendim.