Türk Milleti'ne özür borçlusunuz

Siz hiç diri diri derisi soyulan insan gördünüz mü?

Efendim?

Görmediniz mi?

Sadece filmlerde mi?

Yok yok gördünüz siz onu!

Gördünüz de, görmezden geldiniz; o yüzden hatırlamıyorsunuz. Telinan Enveroğlu Orucov ve onun gibi yüzlerce Azerbaycan Türkü, bu işkence yöntemiyle katledildi Hocalı'da!

***

Siz hiç diri diri yakılan insan gördünüz mü? Diri diri yakılan çocuk? Üç yaşında daha!..

Hiç öyle ilk defa duyuyormuş gibi "ay ben şok" pozuna bürünerek bakmayın sağa sola...

Gördünüz, gördünüz...

Aygar Salmanoğlu İmam ve daha onlarca Azerbaycanlı çocuk Hocalı'da böyle öldürüldü.

Görmezden geldiniz diye farkında değilsiniz; tanık olduğunuzun bu dehşete!

***

Siz hiç gözleri oyulmuş insan gördünüz mü?

Tecavüz edildikten sonra, öyle fantezi olsun diye gözleri çıkarılmış bir kadın?..

Ben söyleyeyim:

Onu da gördünüz!

Tam da gözlerinizin önünde çığlıklar atıyordu Fitat Ehedkızı Hasanov;

Önce gözlerinizi kapattınız, sonra kulaklarınızı...

***

Siz hiç kafası koparılmış insan gördünüz mü?

Hı hı, evet evet tam da IŞİD'li canilerin yaptığı gibi!..

Kafası kesilmiş insana tecavüz edebilecek noktaya varmış bir sapkınlık peki? Gördünüz mü?

Gözlerinizi kaçırınca görmemiş olmuyorsunuz...

Gördünüz...

Kadın-erkek, yaşlı-çocuk ayırt edilmeksizin yüzlerce soydaşımız bu zulme uğradı Hocalı'da!

Ölmüş bedenleri tekrar tekrar saldırıya uğradı, parçalandı, ormandaki hayvanlara atıldı!

Siz hiç yüzü gözü hayvanlar tarafından yenmiş bir insan gördünüz mü mesela?

Dönemin Hocalı Valisi Elman Memedov, annesinin cesedini bulduğunda buydu gördüğü!

***

Siz hiç hamile bir kadının karnının hançerlendiğini, karnındaki bebeğin çıkarılıp futbol topu olarak kullanıldığını gördünüz mü?

Mümkün değil gibi geliyor ilk anda ama gördünüz; görmemiş gibi yaptınız.

Görmemiş gibi yaşadınız.

Artık yeter!

Ermeni işgalcilerin Hocalı'daki Türkleri katledişinin üzerinden 25 yıl geçti.

Çeyrek asır boyunca, "yok saymanın" konforunu yaşadınız, yaşayacağınız kadar. Bundan sonrası ferdî ve millî sorumluluklarınızı yerine getirme zamanı!

Nasıl mı?

Adını koyarak mesela;

Hocalı'da yapılanın bir "soykırım" olduğunu kabul ederek ve bütün dünyaya kabul ettirerek.

Ama önce özür dileyerek!

Öyle kuru kuruya bozkurt yapmakla "milliyetçi" olunmaz;

Hocalı'daki vahşetin komuta kademesindeki katillerle de o parmaklarla el sıkıştınız nihayetinde...

Türk Milletine özür borçlusunuz.

Dilemeyecek misiniz?

***

Atı alan Üsküdar'ı geçtikten sonra...

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Başbakan, promosyon almak isteyen emeklilerin, promosyonu almak istedikleri bankayla "3 yıl maaşını taşımayacağına" dair sözleşme imzalamasının yeterli olduğunu, bankaların bunun dışında bir talepte bulunmaması talimatı verdiklerini açıkladı.

Da...

Biraz geç kaldı...

Promosyon haberini alan emeklilerin büyük bölümü haftalar önce bankalara koştu, o heyecanla ne şart koşulduysa gereğini yaptı; amiyane tabirle atı alan Üsküdar'ı geçti zaten!

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Teklifimdir:

Referandumdan "Hayır" çıkarsa Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'na "Millet Övünç Madalyası" takılsın!

Çoğu siyasetçi hâlâ Ankara'dan dışarı adım atmamışken o haftalardır il il, ilçe ilçe, salon, meydan, kahvehane, ev ayırt etmeden her yerde memleket için "Hayır"lısını anlatıyor; farkında mısınız?

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Bir itiraf olarak "sensin terörist"

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Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım diyor ki;

"Türk adalarını Yunan askerine teslim etmek, Türk Ceza Kanunu madde 302'de tanımlanan vatana ihanet ve Terörle Mücadele Kanunu madde 3'de tanımlanan terör suçunu işlemektir."

Bu suçu işleyenler referandumda "Hayır" diyeceğini ifade edenleri "terörist"likle suçlayabilir mi?

Tıp bilimine göre, kişi, "yansıtma" diye bilinen ve kendisine söylenmesi gerekenleri başkasına söylemesi şeklinde tezahür eden davranış bozukluğuna sahipse, pekala söyleyebilir!

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"İdam için ikinci bir referandum yapılabilir" adlı leziz havucu topluma uzatanlar hele bir şu soruyu cevaplasınlar:

Öcalan yahut Gülen için geriye dönük olarak işletmeniz hukuken mümkün olmadığına göre kimi asacaksınız?