Türkeş'in memleketinde 7 istifa daha

MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, Belediye Başkanı Dursun Ataş'ın ardından 7 Belediye Meclis Üyesi daha partisinden istifa etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin kalesi olarak gösterilen Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşanan istifanın ardından, Alparslan Türkeş'in memleketi Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde de Belediye Başkanı Dursun Ataş "MHP içinde siyaset yapma imkanı kalmadı" ifadelerini kullanarak istifa etmişti.

Ataş'ın istifasının ardından, Pınarbaşı'nda MHP'li 7 Belediye Meclis Üyesi daha istifa ettiğini açıkladı.

İstifa dilekçelerini seçim kuruluna veren MHP’li üyeler şu açıklamayı yaptı:

“Belediye Başkanımızla beraber seçim sürecinde partimizi iktidar yapmak için elimizden geleni yaptık. Gecemizi- gündüzümüze katarak çalıştık. Gördük ki bizlerin mücadelesi hiçbir anlam ifade etmiyormuş. Genel merkezin iktidar olmak gibi bir niyetinin olmadığı da anlaşılmaktadır. Bu sebeplerden ötürü üzülerek söylemekteyiz ki MHP’den istifa ediyoruz. Belediye Başkanımızın yanında, ilçemizin hizmetindeyiz. Allah hayırlı, uğurlu etsin.”