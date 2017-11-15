Türkiye'de ilk kez bir müftü resmi nikah kıydı

Diyarbakır'ın Bismil ilçe Müftüsü Ahmet Durmuş, müftülere nikah kıyma yetkisinin yürürlüğe girmesinin ardından ilk kez resmi nikah kıydı.

Bismil ilçesindeki bir düğün salonunda bugün akşam saat 19.00'da düzenlenen ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı bir törenle 30 çiftin resmi nikahı kıyıldı.

İlk olarak Ezgi ve Mesut Göknar'ın nikahını Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç kılarken, çiftlere de mutluluklar diledi.

Başkan Vekili Gülenç, evlilik cüzdanını da gelin Ezgi Göknar'a vererek mutlulaklar diledi.

TÜRKİYE'DE İLK

Daha sonra Türkiye'de ilk kez bir müftü nikah kıydı.

İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, ilk nikahını kıyarken heyecanlı olduğu görüldü.

Nikah sırasında zaman zaman gelin ve damada soru sorarken yaptığı yanlışları, gerçek nikah memuru Rıfat Akan müdahale ederek düzeltmeye çalıştığı görüldü.

Mehmet Emin Sevim ile Özlem Sevim'in nikahını kıyan Müftü Akan da resmi evlilik cüzdanını geline verdi.

Müftü Durmuş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin 8 çocuğu olduğunu belirterek, yeni evlenen çiftlerden en az 5'er çocuk yapmalarını istedi.

Kalan çiftlerin nikahını da belediyenin resmi nikah memuru Rıfat Akan, toplu olarak kıldı. Her soruya gelin ve damatlar, birlikte "evet" diyerek cevap verdi.

"KÜÇÜK ÇOCUKLARIN NİKAHINI ASLA KILAMAYIZ"

Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, ikinci kez düzenledikleri toplu nikah töreninde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, "Müftülerin de nikah kıymasına olanak tanınan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından, Türkiye'de ilk olarak müftümüz nikah kıydı. Düğün masraflarını, gelinlik ve damatlık giysileri dahil bazı beyaz eşyaları da belediye olarak biz karşıladık. Biz devletin imkanlarını vatandaşın hizmetine kullanıyoruz. Böylece insanları medeni nikah kıymaya teşvik ediyoruz. Bundan sonra farklı törenlerle halka hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Daha önce dini nikah kıydığını hatırlatan İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş da, ilk kez resmi nikah kıymanın heyecanını yaşadığını belirterek, "İlk kez resmi bir nikah kıydık. Bu akşam, daha önce nikahları kıyılmış 30 çiftimizin resmi nikahını kıydık. Eskiden gece yarısında gelip bizi evden alırlardı 'gelin nikahımızı kılın' diye. Gidip kılıyorduk ama dini nikahı kıyabiliyorduk. Herkesin küçük yaştaki çocukların evlilikleri artar diye endişesi vardı. Biz de evlendirme memurları gibi artık yasaların bize verdiği yasa ölçüsünde nikah kıyacağız. Yani yasada belirtilen yaş neyse biz de o yaştan daha küçük çocukların nikahını asla kılamayız. Yasadışı bir nikahı kılmamız mümkün değil. Diyanetin bize verdiği yetkiler ölçüsünde resmi olarak nikahları kıyacağız" diye konuştu.