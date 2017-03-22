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Türkiye'den İngiltere ile ilgili ilk açıklama geldi

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Türkiye'den İngiltere ile ilgili ilk açıklama geldi
İngiltere'de meydana gelen saldırıyla ilgili AB Bakanı Ömer Çelik bir açıklama yaptı.

Londra’da gerçekleşen terör saldırısının ardından Türkiye’den ilk açıklamayı AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik yaptı. Çelik, terör saldırısıyla ilgili Twitter’dan mesaj yayınladı.

“DAYANIŞMA MESAJIMIZI İLETTİK”

Saldırıyı lanetleyen Bakan Ömer Çelik, “İngiltere’de gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. İngiltere AB Bakanı Alan Duncan’a dayanışma mesajımızı ilettim. Terör tüm ülkeler için tehdittir. Terör örgütleri arasında ayrım yapılmadan topyekun mücadele verilmelidir.” açıklamasını yaptı.

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