Ukrayna ile vize anlaşması imzalandı

Başbakan Yıldırım, Ukrayna ile karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasının imzalandığını belirterek, “İmzalanan bu anlaşmayla birlikte Ukrayna Türkiye arasında hem turizm hem ekonomik hem yatırım faaliyetleri gelişecek” dedi.

Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkünde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman’la birlikte düzenledikleri basın toplantısında konuştu. Ukrayna ile Türkiye arasında vize serbestisinin vize muafiyeti denebilecek anlaşmayla sonuçlandırıldığını ifade eden Yıldırım, “İmzalanan bu anlaşmayla birlikte Ukrayna Türkiye arasında hem turizm hem ekonomik hem karşılıklı yatırım faaliyetleri çok daha hızlı bir şekilde gelişecek. Dolayısıyla hedeflediğimiz 20 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için ciddi bir başlangıç olacaktır” dedi.

Bu yıl içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına katılacak olmasının da Ukrayna ile ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli bir ziyaret olacağını vurgulayan Başbakan Yıldırım, özellikle bu yıl içinde 3 önemli hedef olduğunu ifade ederek, “Birincisi serbest ticaret anlaşması, ikincisi karşılıklı yatırımların korunması ve üçüncüsü de, çifte vergilendirmenin önlenmesine yönelik anlaşmalar. Ümit ederim karşılıklı heyetlerimiz çalışarak iki cumhurbaşkanının bir araya geleceği Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısına bu anlaşmalar hazır hale gelir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE, UKRAYNA’NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ ÖNEMSİYOR”

Türkiye’nin, Ukrayna’nın egemenliğini, Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önemsediğini ve desteklediğini belirten Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

“Kırım Tatarları, Ukrayna’yla ülkemiz arasında özel bir dostluk köprüsü oluşturuyor. Dolayısıyla Kırım’ın ilhakıyla beraber ortaya çıkan Kırım Tatarlarının sorunlarının giderilmesi, iskan meselelerinin halledilmesi için Ukrayna hükümetiyle yakın çalışmaya devam edeceğiz. Ukrayna yönetiminin bu süreçte Kırım Tatarlarının siyasi, sosyal, ekonomik meseleleriyle yakından ilgilenmelerini memnuniyetle karşılıyoruz. Yıllardan beri Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemil Kırımoğlu’nun bu konudaki gayretlerini biliyoruz. Biz de Ukrayna yönetimi Sayın Poroşenko ve Sayın Groysman önderliğinde ülkenizde devam eden zorlu siyasi ve ekonomik koşullara rağmen iddialı reform programınızı görüyoruz ve bunu destekliyoruz. Bu çabalar nihayetinde ülkenin gelişmesi, kalkınması için çok büyük katkı ve sonuç doğuracaktır.

Ukrayna hükümeti, 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi karşısında demokrasimizin, seçilmiş ve meşru hükümetimizin yanında olduğunu ilk anda bütün dünyaya duyurmuş ve darbeye karşı Türkiye’ye açıkça desteğini ortaya koymuştur. Bugün Sayın Başbakan Gazi Meclis’i ziyaret edecek, bu vesileyle o hain örgütün milletin iradesiyle tecelli ettiği yüce meclisi bombalayıp yok edecek kadar gözü dönmüş olduğunu bir kez daha kendi gözlerinizle şahit olacaksınız. Bu girişimin arkasındaki terör örgütünün, birçok ülkede olduğu gibi Ukrayna’da da uzantıları olduğunu biliyoruz. Bu konuda Sayın Başbakan’ın gerekli adımları atmak konusunda kararlı olduğunu görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz.

“ŞU ANDAKİ RAKAMLAR TÜRKİYE İLE UKRAYNA POTANSİYELİNİ YANSITMAKTAN UZAK”

Bugün Sayın Başbakanla Ukrayna’yla ekonomik ve ticari ilişkilerimizi daha nasıl çeşitlendirebiliriz, nasıl artırabiliriz, bunları konuştuk. Şu andaki rakamlar maalesef Türkiye ile Ukrayna potansiyelini yansıtmaktan uzak. Bu bakımdan gerek tarım alanında, gerek savunma sanayii ve havacılık konusunda işbirliği potansiyellerimizin mevcut olduğunu, ayrıca eğitim ve kültür alanında işbirliği fırsatı ve iki ülkenin toplumlarının birbiriyle kaynaşması bakımından mevcut olduğunu bir kez daha görmüş olduk.

Sayın Başbakanın Ukrayna’daki diğer yatırımcıların, Türk yatırımcıların sorunlarına ve konularına çok ilgili olduğunu biliyorum. Bu aybaşında yatırımcılarımızla gerçekleştirdiği toplantıda onları kapsamlı olarak dinledi ve sorunlarını öğrenme fırsatı buldu. Bu ilgisi adına sayın başbakana teşekkür ediyorum.

“UKRAYNA’YLA TURİZM ALANINDAKİ DURUMUMUZ İYİYE GİDİYOR”

Bugün yaptığımız görüşmelerde askeri alanda, gerek ikili gerekse NATO çerçevesinde işbirliğimizin gelişmekte olduğunu bir kez daha teyit ettik. Ukrayna’yla turizm alanındaki durumumuz iyiye gidiyor. Geçen yıl Ukrayna’dan 1 milyonun üzerinde ziyaretçimiz oldu. Bu yeni muafiyet rejiminin bu rakamın Ukrayna’ya gidiş gelişleri çok daha fazla artıracağını göreceğiz. Bu ihtiyaçları karşılamak için hava ulaşımında yeni seferlere ihtiyaç var. Bunları da karşılıklı yetkililerimiz planlamasını yapacaktır.

“UKRAYNA -TÜRKİYE ARASINDA ÇOK CİDDİ GELİŞMELER VAR”

Bilim ve eğitim alanında işbirliği geliştirmeye yönelik bir kağıt imzaladık. YÖK ve Ukrayna Eğitim Bilim Başkanlığı arasındaki bu mutabakatla birlikte bu alandaki işbirliğimizin de gelişmesini daha da ivmelendireceğimize inanıyorum. Türk dili ve kültürüne yönelik Ukrayna’da önemli bir ilgi olduğunu biliyoruz. Bu konuda altı enstitü var. Benzer şekilde Ukrayna dili için Türkiye’de bir enstitü kurulması yönünde beklenti var. Önümüzdeki yıllardır Kiev’de Yunus Emre Kültür Merkezi’nin açılması talebimizin dikkate alınmasını ümit ediyoruz. Sonuç olarak gerek ekonomik alanda, gerek kültürel alanda, gerek güvenlik alanında, tarım, taşımacılık alanında Ukrayna -Türkiye arasında çok ciddi gelişmeler var. Ancak bu gelişmelerin çok daha hızlanması ve geniş bir yelpazeye ulaşma fırsatının mevcut olduğunu biliyoruz.”