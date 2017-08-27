Ülkücü şehitler 'Adalet Kurultayı'nda unutulmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) düzenlediği 'Adalet Kurultayı'nda Ülkücü şehitler unutulmadı.

'Adalet Yürüyüşü'nden 1.5 ay sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde düzenlenen 'Adalet Kurultayı', Çanakkalelilerin ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşların katılımıyla devam ediyor.

Etkinliğin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AYM'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına da tepki gösterdi.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER UNUTULMADI

'Adalet Kurultayı'nda hazırlanan panoda Ülkücü şehitler de unutulmadı.

Panoda; Ege Üniversitesi'nde PKK'lı öğrenciler tarafından şehit edilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 12 Eylül darbesinin ardından ilk idam edilen Ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu ve 17 Nisan 1978 tarihinde suikasta uğrayan Malatya eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun resimleri yer alırken, resimlerin altında Ülkücü şehitlerle ilgili kısa bilgilere yer verildi.