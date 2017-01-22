Ülkücüler Nihat Ağabeylerini uğurladı
Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer, son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Genel Başkan Adayı Meral Akşener'in ağabeyi Nihat Gürer, uzun süre tedavi gördükten sonra, cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece hayatını kaybetmişti.
Bugün ikindi namazına müteakip İzmit Fevziye Camii’nde cenaze namazı kılınan Gürer, Ticaret Odası Başkanlığı ve MHP Kocaeli İl Başkanlığı yapmıştı.
CENAZEYE ÜLKÜCÜ CAMİANIN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KATILDI
Nihat Gürer'in cenazesine Ülkücü camianın önde gelen isimleri katıldı.
Fotoğraflar / Mehmet Oğuzhan Altun
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