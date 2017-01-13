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Ustalar ve gençlerden

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Ustalar ve gençlerden
İstanbul’daki Akademililer Sanat Merkezi; 11 Şubat’a dek, tarihleri arasında usta ve genç ressamların eserlerinden oluşan “UfukÇizgisinde” ye ev sahipliği yapıyor.

Sergide; Resul Aytemür, Sevinç Çiftçi, Yıldız Doyran, Mahir Güven, Kemal İskender, Sinem Kaya, Ayşenur Köksal, Hüsnü Koldaş, Mehmet Mahir, Mustafa Orkun Müftüoğlu, İrfan Okan, Mustafa Özel, Şahin Paksoy, Sabahattin Tuncer, Cengiz Uğur’un işleri bulunuyor. (Telf: 0212-245 02 29)

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