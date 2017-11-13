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Uzungöl'de yıkım kararı

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Uzungöl'de yıkım kararı
Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de kamu arazisinde bulunan tesislerin yıkılacağı açıklandı.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de, kamu arazisinde bulunan yıkılacak tesislerin belirlendiği bildirildi.

Sputnik'de yer alan habere göre, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, yaptığı açıklamada, İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yapılan çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Tok, "Bu kapsamda Uzungöl'de Gölbaşı mevki ve göl etrafındaki yıkılacak tesisler belirlendi. Şu anda mahkeme kararının çıkmasını bekliyoruz. Bir hafta içerisinde de esnaf ve vatandaşımıza gereken tebliğleri iletmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Tebliğlerin ardından yıkımlara başlanacağını belirten Tok, yılbaşına kadar da yıkımları gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Uzungöl'ün çirkin yapılaşmadan kurtulacağını söyleyen Tok, "Amacımız Uzungöl'ü korumak ve çirkin yapılardan, görüntü kirliliğinden kurtarmak. Uzungöl'ü eski ihtişamına kavuşturarak, gelecek nesillere bu mirası daha güzel şekilde bırakmak istiyoruz." dedi.

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