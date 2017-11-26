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Vahim rapor: Terörden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasına girdik

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Vahim rapor: Terörden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasına girdik
Kasım 2017’de yayımlanan Küresel Terörizm Endeksi’ne göre Türkiye terörden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer aldı.

Merkezi Avustralya’nın Sidney şehrinde bulunan Ekonomi ve Barış Enstitüsü (The Institute for Economics & Peace /IEP) tarafından Kasım 2017’de yayımlanan 2017 Küresel Terörizm Endeksi’ne göre, Türkiye terörden en çok etkilenen ilk 10 ülke arasında yer aldı. Rapora göre Türkiye, aralarında Irak, Afganistan, Nijerya, Suriye, Pakistan, Yemen, Somali, Hindistan, ve Libya gibi sıcak çatışma bölgelerinin yoğun olduğu ülkelerin arasına girdi.

FETÖ YERİNE YURTTA SULH KONSEYİ ADI GEÇTİ

Küresel Terörizm Endeksi Raporu'nun Türkiye ile ilgili bölümlerinde  bir başka dikkat çeken nokta ise FETÖ terör örgütünün adının yerine 'Yurtta Sulh Konseyi' ifadesine yer verildi. Raporda, Türkiye'de 2016 yılında meydana gelen 364 terör olayı nedeniyle 658 insanın hayatını kaybettiği, 2.282 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Raporda ayrıca, 28.000 bin yabancı teröristin katıldığı tahmin edilen IŞİD terör örgütüne katılımın %60’ını Tunus, Suudi Arabistan, Rusya, Türkiye ve Ürdün’den gelen teröristlerin oluşturduğu ifade ediliyor.

Küresel Terörizm Endeksi Raporu'nun Türkiye ile ilgili diğer terör istatistiklerinde şu veriler dikkat çekiyor:

2016 yılında terörden kaynaklı ölümlerin % 2.6'sının Türkiye'de gerçekleştiği, bu oranla Türkiye'nin 2016'da terörden en çok ölümün yaşandığı yedinci ülke olduğu, Türkiye 2015 Küresel Terörizm Endeksinde 27. sırada, 2016 Endeksinde 14. sırada iken 2017 endeksinde 9. sırada  yer aldığı belirtiliyor.

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