Vatanı vatan yapan Gazi...

Adı, Murat Mihran İşler... Kıbrıs Gazisi. Mekanı cennet olsun. Siz, onun kim olduğunu dün gazete haberlerinden ve fotoğraflarından öğrendiniz. Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da vefat etmişti. İstanbul Meryem Ana Ermeni Kilisesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey katılımı ile gerçekten çok güzel bir uğurlama töreni yapıldı. Tabutu Türk Bayrağına sarıldı. Murat Mihran İşler, canı gibi sevdiği Türk askerlerinin omzunda uğurlandı son yolculuğuna.

Ermeni asıllı, şerefli ve çok büyük bir vatansever olan Murat Mihran İşler'in arkasında bıraktığı ve çok az kimsenin bildiği onurlu hikayesini aktaracağım sizlere... Önce Gazimizin şu fotoğrafına bakın...

Yıl 1974. Sivas doğumlu, fakir bir ailenin çocuğu olan Murat Mihran İşler, her Türk vatandaşı gibi askere gitmiştir. Mihran İşler, askerliğini Kayseri Komando Hava İndirme Tugayı'nda yapar. Rütbesi Onbaşı. Kıbrıs Barış Harekatı başlar. Mihran İşler, harekattan yırtmak için Ermeni asıllı olduğunu açık etmez. 1'inci harekata katılır. Vatanı uğruna seve seve ölmek için Kıbrıs'a gider. Çatışmalarda yaralanıp ülkesine dönüp Gazilik unvanını alınca bazı komutanlarına Ermeni asıllı olduğunu söyler.

Mihran İşler askerlik görevini tamamladıktan sonra yerleştiği İstanbul'da çocukları olur. Çok da iyi bir kuyumcu ustası olan İşler parayı da bulur. Ancak erkek evlatlarının hiçbirine bedelli askerlik yaptırmak gibi bir düşünce aklından geçmez. Erkek çocuklarından bir Göle'de, biri Konya'da, diğeri de Gelibolu'da vatan borcunu yerine getirir. Göle'de askerlik yapan Arda İşler'in başından da bir gün çok ilginç bir olay geçer. İçtima alanında, birlik komutanı askerlerini toplayıp, "Gazilik ve Şehitlik" konusunda konuşma yapar. Sözleri sonunda askerlerine sorar; "içinizde Gazi veya Şehit yakını olan var mı" diye. Arda İşler, elini kaldırır. Komutanın emri ile bir adım öne çıkar, "Babam Kıbrıs Gazisi. Onunla gurur duyuyorum" der. Komutan, birlikte herkesin Ermeni asıllı olduğunu bildiği Arda'nın yanına gider. Onu alnından öpüp metheder... İşler ailesinin, askerlik yaptığı dönemlerdeki komutanları ile ilişkileri hiç bitmez. Aileyi yakından tanıyan komutanlar Murat Mihran İşler'in tüm evlatlarının düğünlerine gider şahitlik de yaparlar... İyi günde kötü günde hep beraber olurlar...

Gazi Murat Mihran İşler vefatından bir gün önce gelini ve torununu ziyaret eder ve sanki öleceğini biliyormuş gibi bir vasiyette bulunur, "Kızım ben ölürsem beni Türk Bayrağı ile askeri tören ile gömün..."

Bu onurlu yaşam hikayesinin sizlere aktardığım kesitlerini bir de Arda İşler'e sordum. Önce Kıbrıs Barış Harekatı bölümü;

"Kıbrıs'a gidiyor kendisi savaşa katılıyor ama ismi normalde Mihran kimlikte. Vatan için hizmet etmek için Murat ismi orada... Murat çıkıyor o duyguyla, vatan sevgisi ile beraber Murat olarak vazifesini, görevini tamamlıyor. Döndükten sonra komutanlarına asıl kimliğini açıklıyor ve diyor ki, 'ben ülkem için böyle bir zamanda katkıda bulunmak için Murat'ı yarattım' diyor. Harp sonu bunları komutanlarımıza anlatıyor. Babam, birinci harekâtla gidiyor. İlk Kıbrıs'a inenlerden. Harp bittikten sonra da savaş kazanılıyor, benim ismim Mihran'dı diyor, 'ben adımı Kıbrıs'ta Murat olarak koydum.' Ülkeme hizmet etmek için gönüllü olarak tamamlamak için bu şekilde Murat'ı yaratıyor duygu olarak."

Ya o vasiyet!

"Vefatından bir gün öncesi... Bir kızım var ellerinizden öper onu görmeye geliyor. Sabah saat 7 sularında oluyor eve geliyor ve eşime diyor ki, 'Kızım sana bir şey söyleyeceğim. Ben bu ülkenin gazisiyim ben bu ülke için savaştım hizmet ettim lütfen bunu çocuklara söyle benim cenazem patrikhanede olacak ama resmi tören olsun 'diyor. 'Askeriyeyi arasınlar ulaşsınlar' bunu vasiyet ediyor ve bunu söyledikten sonra da maalesef bu üzücü olay ile kaybediyoruz."

"Asıl bizim için o duygu biz de o şekilde yetiştik o şekilde de devam ediyoruz" diyor Arda İşler ve ekliyor;

"Sonuçta bütün patrikhane, devlet büyüklerimiz, ordumuz herkes sağ olsun çok güzel bir tören oldu. Güzel de bir duygu da oldu bana açıkçası. Bizim ülkemizin birliği ve beraberliği açısından da bakıldığı zaman kilisede oluyor askeriye orada Ermenice dini dualar edilebiliyor, Fatiha okunabiliyor. Herkese çok teşekkür ediyorum bütün devlet büyüklerimiz olsun ordumuz olsun. Güzel de bir mesaj çıktı diye düşünüyoruz."

Arda İşler'in babası ile ilgili bilinmesini istediği bir şey daha var:

"Her zaman şey derdi bize imkânları olsaydı ne olmak isterdin baba diye sohbet ederdik baba oğul. Ben derdi bu ülkede imkânlar el verseydi okuyabilseydim kardeşlerime baktım vs. bunlar olmasaydı ben hukukçu olmak isterdim derdi her zaman. Hep böyle hukuka karşı bir şeyi vardı ülke için hukukçu olmak isterdim diye duyguları vardı."

Gazi Murat Mihran İşler'i çok yakından tanıyan bir komutandan dinlediğim bir anekdotu da ben aktarayım;

Murat Mihran İşler, Ermenistan'da yaşayan fakirler için yaptığı maddi yardımları niye kestiğini şöyle anlatır;

"Türkiye devleti ve milletine düşman diasporanın eline geçiyormuş. Bundan sonra yardım göndermeyeceğim."

Bu hikaye nasıl mı biter?.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE..