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Vekillere "Tanrı Türk’ü Korusun" mesajı yasak!

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Vekillere "Tanrı Türk’ü Korusun" mesajı yasak!
CHP İstanbul Milletvekili Tanal’ın bayram için attığı SMS sansüre takıldı, skandal ortaya çıktı. Milletvekillerinin “Tanrı Türk’ü Korusun, Tengri Biz Menem, Börteçine” gibi kelimeleri kullanması Vodafone tarafından engelleniyor!

Sözcü’nün haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM’nin vekiller için tahsis ettiği cep telefonu hattından, seçmenlerine “Adalet timsali dinimizin, mübarek Ramazan Bayramının adaletli günlere vesile olması dileğiyle bayramınızı kutlarım” diye mesaj attı. Ancak söz konusu mesaj iletilemedi.

Tanal; Meclis’te yaptığı kısa araştırmada ‘sansürün’ arkasında, hatların bağlı olduğu GSM şirketi Vodafone’nun ‘antihacker’ uygulamasının olduğunu buldu.

GEÇEN YIL HACKLENMİŞ!

Tanal’a konuşan Vodafone yetkilileri; 09 Eylül 2016 tarihinde milletvekillerinin şifrelerinin kırıldığını ve telefon hatlarından, ‘onlar adına uygun olmayan, kamuoyunda infial yaratacak nitelikte SMS gönderimlerinin yapıldığını’ söylediler. Vodafone’nun bu hacklenme olayı sonrası, TBMM Milletvekili Hizmetleri Dairesi ile ortak çalışma yürüttüğü ve önlem olarak da özel bir şirketle anlaşıp ‘filtre’ uygulamasına geçtikleri ortaya çıktı.

Şirketin saldırıların önlenmesi için de saldırıda kullanılan bazı kelimeleri ‘yasaklı’ listeye aldığı öğrenildi.

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