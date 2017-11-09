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Yandaş yazar AKP MHP pazarlığını yazdı

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Yandaş yazar AKP MHP pazarlığını yazdı
Yenişafak gazetesi yazarı Mehmet Acet, Bahçeli’nin baraj çıkışının, AKP ve MHP arasında gerçekleşecek bir ittifakın nabız yoklaması olabileceğini iddia etti.

Hükümetin yayın organlarından olan Yeni Şafak'ın yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşe yazısında Devlet Bahçeli'nin baraj çıkışını değerlendirdi.

Acet, Bahçeli’nin kafasındaki planın “2019 seçimlerinde MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ak Parti’nin adayına destek vermesi karşılığında seçim barajının yüzde 10’dan aşağıya çekilmesi” olduğunu iddia etti.

Bahçeli'nin Erdoğan'ı destekleme ihtimalini değerlendiren Acet, karşılığında baraj sözü verilebileceğini yazdı.

İşte Acet’in  "2019 topuna Bahçeli de girdi" başlıklı yazısındaki o bölüm:

AK PARTİ MHP PAZARLIĞI OLUR MU?

Mevcut şartlarda iktidar partisinin Bahçeli’nin teklifini bir çırpıda reddedebileceği bir zemin ortada yok.

Peki, ne olabilir?

İlerleyen safhalarda, seçimler yaklaştıkça bir takım müzakereler/pazarlıklar devreye girebilir.

Ne tür müzakereler derseniz, bu, iki türlü olabilir derim:

1-Ak Parti’de, bir seçim sistemi değişikliğiyle ki bu, bir anayasa değişikliği gerektirmiyor, Dar Bölge ya da, Daraltılmış Seçim Bölgesi sistemine geçiş için ciddi tartışmalar yapıldığını biliyoruz.

Dahasını da yazayım, imkan bulunduğu takdirde Daraltılmış Seçim Bölgesi sistemine hemen geçilebilir.

Bu durumda MHP ile seçim barajının düşürülmesi karşılığında böyle bir sistem değişikliği için müzakereler yapılabilir.

2-Bu böyle ama bana kalırsa Bahçeli’nin kafasında daha başka bir seçenek var.

O da şu:

2019 seçimlerinde MHP’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ak Parti’nin adayına destek vermesi karşılığında seçim barajının yüzde 10’dan aşağıya çekilmesi.

Bu işler için daha çok vakit var diye düşünebiliriz.

Ama sonuçta ileride oluşacak bir ittifak ya da pazarlık ortamı için, bir yerden başlamak gerekiyor.

Bir yerde kartları açıp, nabız yoklamaya başlamak gerekiyor.

Bahçeli tam da böyle bir şey yapmak istiyor olabilir.

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