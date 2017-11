MHP'den seçim barajı açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Başbakan Yıldırım'ın MHP lideri Bahçeli'ye cevaben yaptığı seçim barajı açıklamasına cevap verdi.

Parlamento muhabirlerine Mecliste bir kahvaltı düzenleyen Yalçın, burada yaptığı konuşmada seçim barajı tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ABD'den cevap veren Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarını doğru bulduğunu savunan Yalçın, "Baraj konusunda Sayın Başbakan’ın ifadeleri doğru. Esasında aynı şeyi söylüyorlar. Bütün partiler biraraya gelip tartışılmalı" dedi.

"2019’a az kaldı elimizi çabuk tutalım" diye Semih Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

BİR AN EVVEL BİR ARAYA GELMELİYİZ



"Bir an evvel bir araya gelip, bütün siyasi partiler bunu tartışacağız. Sayın Genel Başkanımız, ‘5 mi olur, 7 mi olur yoksa 10’da mı kalır. Bakalım, göreceğiz’ derken işte bu tartışmaya işaret ediyordu. Artık bunu konuşalım istiyoruz biz. Söylemeye çalıştığımız bu. Yoksa direkt, ‘Yüzde 10 barajı düşsün’ şekliyle bir yaklaşım biçimi yok. Ama ona sıcak bakma var, doğru, fakat yüzde 10’un devamına da sıcak bakma var. Bu neye bağlı. Şarta bağlıyoruz. Partiler kendi aralarında görüşecekler, konsensüs nerede sağlanıyorsa, ortak akıl nerede sağlanıyorsa ona göre hareket etmek istiyoruz."



10’UN ANLAMI DA KALMIYOR



"Geçmişte yüzde 10’un acısını en fazla çeken bir siyasi partiyiz biz. O yüzden ittifak da yaptık. 2002’de baraj altı kaldık. Acısını biz çektik ama bu temel gerçeğe rağmen MHP, teröre bulaşmış siyasi unsurların Meclis’e girmemesi ve yönetiminde istikrarın sağlanması adına buna sıcak baktı. Söylediğimiz unsurlar Meclis’e girmeyi başardılar. Bu durumda yüzde 10 barajının da anlamı kalmıyor. O zaman bir tartışalım bakalım. MHP üzerinde yaratılan baraj korkusu algısı bazı siyasi partilere husumet besleyen belli mahfillerin çıkışları. Her seçim öncesinde MHP baraj altı gösteriliyor zaten. Şu anda yapılan da odur. Her baraj altı dediğinde de seçimde baraj üstü olduğumuzu da defalarca ispatladık."