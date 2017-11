Yandaş yazarlar Atatürk düşmanı Armağan ve Yeşilyurt'a sahip çıktı!

Atatürk düşmanı sözde tarihçi Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt'a "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine bazı yandaş yazarlar tepkiliydi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığıyla tanınan sözde tarihçi Mustafa Armağan ve Süleyman Yeşilyurt geçtiğimiz gün İstanbul Bakirköy Adliyesi'nde hakim karşısına çıktı.

Armağan ve Yeşilyurt, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret etme" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kamuoyunda cezalarla ilgili memnuniyet dile getirilirken, bazı yandaş yazarlar Armağan ve Yeşilyurt'a sahip çıktı.

Hükümet'e yakın isimlerden Habertürk gazetesi yazarı Nihal Bengisu Karaca'nın, "AK Parti, Atatürkçülük yapabilir mi?" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

"ATATÜRK ZAMANINDA HER ŞEY ON NUMARA BEŞ YILDIZMIŞ"



"Yani, ortada Atatürk’e karşı kan davası güden bir parti varmış da, şimdi doğru yolu bulmuş, işte hayat böyle öğretirmiş gibi davranmak haksızlık.

Umarım AK Parti de kendi kendisine böyle bir haksızlık yapmaz. 'Atatürk, zor bir coğrafyada, zor dönemlerde bu ülkeyi bir ve bütün tutabilmek için zor kararlar almış başarılı bir liderdir' denilir, Atatürk’ün hakkı teslim edilir, bunlar anlaşılır. Ancak insanlar sırf sorguladıkları için hapse atılır hale gelirlerse, mevzu 'Atatürk zamanında her şey on numara beş yıldızmış. Resmi tarih çok dürüst. Sabiha Gökçen bir azizedir... Şeyh Said haindir' noktasına gelirse, mizah dergilerine gerek kalmaz, bir parti ve hareket kendi karikatürünü kendisi çizmiş olur. Umarım olmaz, ihtimal vermiyorum yine de söyleyeyim dedim."

Karar gazetesi yazarı Hakan Albayrak, kendisinin de daha önce 'Atatürk'e hakaret'ten ceza aldığını hatırlatarak Armağan'a sahip çıkılmamasının utanç verici olduğunu belirtti.

"ARMAĞAN'A DESTEK YAZILARININ AZLIĞI UTANÇ VERİCİ"

Albayrak'ın "Mustafa Armağan'ın mahkumiyetine dair" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:



Şükür ki hapis cezası yok ama bu ceza da Türkiye için yeterince utanç verici.

Basında Mustafa Armağan’a destek yazılarının azlığı da utanç verici.

Ben de 2000 senesinde “Atatürk’e hakaret”ten 15 ay ceza almıştım.

O zamanlar denetimli serbestlik filan yoktu, kararın Yargıtay’da tasdik edilmesi üzerine Mayıs 2004’te hapse girdim, altı ay yattım.

Hiç unutmam, ‘karşı mahalle’den Hasan Cemal “Ayıp” diye bir yazı yazmıştı Sabah gazetesinde; benim ifade özgürlüğümü savunmuş ve 5816’nın kaldırılmasını istemişti.

Milliyet’te Hasan Pulur da destek çıkmıştı bana; o da 5816’nın kaldırılması gerektiğini savunmuştu.

Dünya görüşümü paylaşmayan daha birçok gazeteci-yazardan destek görmüştüm.

‘Bizim mahalle’nin zaten tamamına yakını arkamdaydı.

Bugün Mustafa Armağan’a ise, bırakın ‘karşı mahalle’yi, ‘bizim mahalle’nin gazeteci-yazarları bile layıkıyla sahip çıkmıyor.

Destek yazıları, kaideyi bozmayan istisnalardan öteye geçmiyor.

“Oh olsun”ların ise bini bir para.

‘Karşı mahalle’ mutluluktan uçuyor; kendi yazarları söz konusu olduğunda militanlığını yaptığı fikir ve ifade özgürlüğünün içine tükürüp, Armağan’ın mahkûmiyetini kutluyor.

‘Bizim mahalle’ de mutsuz görünmüyor, hatta burada bile bayram edenler var.

15 senede bu konuda ileri gitmemiz gerekirken fena halde geri gitmişiz.