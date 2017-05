Atatürk düşmanı Mustafa Armağan hakkında hapis istemi!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Armağan hakkında, "Atatürk'ün hatırası alenen hakaretten 4 buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Genel Yayın Yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nin Mayıs sayısında kaleme aldığı "Latife Hanım konuşursa neler olur?" başlığıyla yayınlanan yazı dizisinde Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği belirtilen Mustafa Armağan'ın 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi istendi. Şüpheli Armağan ifadesinde, yazı dizisinde kitaptan ve gazete röportajından alıntılar yaptığını belirterek, suçlamaları reddettiği de iddianamede yer aldı.



İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ İHBARDA BULUNDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ertuğrul Sarıyar tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Armağan'ın Derin Tarih dergisinin yayın yönetmeni olduğu belirtildi. Derginin Mayıs 2017 tarihli 62. Sayısının dergi kapağı olarak “Latife Hanım'ın 91 yıldır gizlenen mektubu", "Kemal Paşa Çakma Napolyondur" başlıkları ile Latife Hanım'ın fotoğrafının basıldığı anlatılan iddianamede, derginin 38-53 sayfa aralığında şüpheli Armağan tarafından hazırlandığı anlaşılan "Latife Hanım konuşursa neler olur?" başlığı altında bir yazı dizisi kaleme aldığı kaydedildi. İddianamede yazı içerisinde Atatürk'e hakaret içeren ibarelerin bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na dergi örneği de gönderilerek adli yönden yasal işlemlerin yapılması talep edildiği ifade edildi. Derginin incelendiği ve soruşturma başlatıldığı anlatılan iddianamede söz konusu derginin Mayıs sayısı hakkında da savcılığın talebi üzerine hakimlik tarafından toplatılmasına, basım yayın ve dağıtımın durdurulmasına ve el konulmasına karar verildiği hatırlatıldı.

ARMAĞAN SUÇLAMAYI REDDETTİ

İddianamede şüpheli Armağan'ın soruşturma kapsamında alınan ifadesine de yer verildi. Armağan ifadesinde şunları söyledi:

"Alıntı yaptığım Rıfat N. Bali tarafından yazılmış 'New Documents On Atatürk The Eyes Of American Diplomats' adıyla First Edition 2007 basım tarihli kitabı delil olarak sunuyorum. Ben kitaptan alıntılar yaptım. Yine daha önce Atatürk'ün özel hayatı ile ilgili yayınlanan eserlerden çıktılar sunuyorum. Büyük insanların özel hayatları daima merak konusu olmuştur. Tarihteki devlet adamlarının özel hayatlarında her zaman araştırma konusu olmuştur. Yaptığımız işin formatı gereği tarihi konularla ilgili araştırma yapıyoruz. Yazımız araştırmaya dayanmaktadır. Yazının içeriği belgeye dayanmaktadır. Yayında geçen Latife Hanım'ın mektubunun fotokopisi ya da aslı elimde yoktur. Ama haberde belirttiğimiz yabancı gazetede röportaj konusu olmuştur ve yayınlanmıştır. Ayrıca Türkiye'de çeşitli basın ve yayınlarda bu mektup defalarca gündeme gelmiştir. Atılı Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçlamasını kabul etmiyorum"



YARGITAY KARARI ÖRNEK GÖSTERDİ

İddianamede, “Şüphelinin yazısına dayanak yaptığı Latife Hanım'ın Atatürk'e yazdığı iddia olunan mektupların aslının Türk Tarih Kurumu'nun elinde olduğu ve henüz içeriğinin kamuoyu ile paylaşılmadığı bilinmektedir. Şüpheli alınan ifadesinde mektubun aslı ya da fotokopisinin elinde olmadığını, mektup içeriğinin Rıfat N. Bali tarafından yazılmış 'New Documents On Atatürk The Eyes Of Amican Diplomats' isimli kitapta yayınlandığını 21 Şubat 1926 tarihinde basılan 'Boston Sunday Advertiser' isimli gazetede Latife Hanım ile yapılan bir röportajı esas aldığını savunmaktadır. Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin 24 Mayıs 2006 tarihli kararında 'Ceza Hukukunda hukuka uygunluk nedenleri arasında sayılan haber verme hakkından yararlanabilmek için haberin gerçek olması, haberin bilinmesinde kamu yararı bulunması ve haberde küçültücü değer yargılarının bulunmaması gerekir. Gazetecinin bu hukuka uygunluk nedeninden yararlanabilmesi için haberi vermeden önce olayın doğru olup olmadığını araştırması gerekmektedir' ifadelerine yer verilmişti" denildi.

SUÇ KASTI İLE HABER YAPILMIŞTIR

İddianamede, "Şüphelinin 1926 yılında yayınlanmış yabancı bir gazeteyi ve bir yazarın kitabını referans göstererek tarihi belgeye dayanmayan adeta dedikodu şeklindeki bilgileri okurlarını ve kamuoyunun dikkatini habere çekmek amacıyla büyük puntolarla verdiği Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu, ömrü savaş meydanlarında geçmiş, tüm dünyanın tartışmasız kabul ettiği büyük bir asker ve devlet adamı olan Mustafa Kemal Atatürk hakkında itibarsızlaştırmaya yönelik suç kastı ile haberin yapıldığı anlaşılmıştır" ifadelerine yer verildi.

4,5 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede şüpheli Mustafa Armağan'ın "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Armağan önümüzdeki günlerde Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.