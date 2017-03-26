Yaratıcı yıkım! Kim adına, ne için?

Türkiye'nin sürüklendiği uçurumu başka nasıl tarif edebiliriz?

Demokratik, laik, sosyal hukuk devletinin sonu!

Yerine ne geleceğini biliyorsunuz. Bu nedenle yaratıcı yıkım diyorum. Ama yıkımı bize, yaratıcılığı emperyalizme ait olan...

Tıpkı Lübnan gibi, Suriye, Irak gibi...

Uzun zamana yayılan bir plan.

Plan kurucuların tek bir kayıp vermeden iş birlikçilerle ilerledikleri bir hedef!

FETÖ ile devlet ele geçirildi, kumpas davaları ile TSK dizayn edildi, şimdi referandum sonrası rejim değiştiriliyor.

Yaratıcı yıkım böyle bir şey! Ama bu afili sözün sahibi ben değilim.

Bir dönem Bush'a danışmanlık yapan ve sonrasında ABD Dışişleri Bakanı olan Condoleezza Rice'ın İsrail'in Lübnan'ı işgali sırasında yaptığı bir tanımlama!

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Yaşından genç duruyor emekli Paşa. Stratejist... En son "Türkiye hava savunmasında ABD yapımı olan Patriot'ları değil, Rus yapımı S 400 füzelerini kullanmalıdır" diyerek uluslararası çapta haber olan emekli Tümgeneral Nejat Eslen...

Muğla'da yapacağımız TV programı öncesinde konuşuyoruz; "Büyük resim İsrail'in güvenliğidir" diyor.

Soğuk Savaş döneminde Türkiye'nin çıkarları ile ABD'nin çıkarları çoğunlukla örtüşüyordu. Özellikle 2003 Irak harekatından sonra bizim bölgesel çıkarlarımız ile ABD'ninkiler çatışmaya başladı diyerek anlatıyor;

"Bu bir gerçek! PKK'yı destekleyen ve kara gücü olarak kullanan bir ABD var. Suriye ve Irak'ta ABD bizim için tehdiddir! İncirlik bizim için tehdiddir! Ne halt ettiklerini bilemezsiniz. Bizim bağımsız bir güvenlik politikasına ihtiyacımız var. Tabii bunu savunanları Ergenekon ve Balyoz'da içeri attılar..."

"Planları İsrail yapar ABD uygular" diyor, 11 Eylül'e şüphe ile bakıyor çünkü sonrasında terör tehdidi bahanesi ile Orta Doğu şekillendirilmeye başlandı...

Bölgemizde iki hedefe dikkat çekiyor;

1- İsrail'in güvenliği

2- Bölgenin enerji kaynakları ve güvenliği ile Fırat-Dicle havzalarının kontrolü, yani su meselesi!

PKK'nın temel görevlerinden birinin Türkiye'deki su havzalarının, su kaynaklarının kontrolü ve sonrasında büyük Kürt devletine bağlanması olduğunu belirtiyor.

Eslen Paşa'nın her sözüne ben de imzamı atıyorum... Ayrı bir yazı konusudur...

Devam ediyor;

"İsrail'in güvenliği için Orta Doğu'daki devletleri etnik ve mezhepsel yapılarına göre küçültelim dediler. Büyük bir Kürt devleti kuralım... Bütün bu küçülen devletler ile Kürt devletini İsrail'in kontrolü haline sokalım. Türkiye bu planda bir hedeftir!"

Türkiye Kürtleri olmadan Kürt devleti yaşatılamaz!

Nejat Eslen, Suriye ve Irak'ta yapılan etnik temizliğe rağmen Kürt nüfusun bir devlet oluşumu için yeterli olmadığı görüşünde. Bu nedenle "Türkiye'yi parçalamadan, Kürt kökenli yurttaşlarımızı bu oyunun içine katmadan Kürt devletini emperyalizm kuramaz" diyor.

Peki Türkiye nasıl parçalanacak?

TSK'nın durumunu soruyorum; "omurgası zedelendi" diye yanıtlıyor. Dünyada eşi olmayan Askeri Üniversite'ye ve başına getirilen tarihçiye dikkat çekiyor:

"Bu üniversiteden Kurmay çıkar mı emin değilim. Böyle bir görevin başındaki kişi 10-20 yıl sonrasını tahmin etmeli, vizyoner olmalı, yarının teknolojisini, silah sistemlerini, muharebe ortamını değerlendirebilmeli; doktrinler, taktikler, stratejiler geliştirebilmeli... Askeri sanatı bilmesi mümkün değil bu kişinin..."

TSK'nın getirildiği durumdan endişeli Eslen Paşa, siyasi ortam ise tam bir belirsizliğe doğru akıyor... Bunca sorun ve tehdit altında Türkiye'nin kurucu ayarları değiştiriliyor!

Yaratıcı yıkıma hazırlık...

Lübnan'da İsrail işgalinde feryatlar yükselirken söylemişti bu sözleri Condoleezza Rice...

16 Nisan dilerim bu yıkımın başlangıcı olmaz!