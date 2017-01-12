Bugünkü YENİÇAĞ »

Yarıyıl tatiline ders geliyor

»
Yarıyıl tatiline ders geliyor
İstanbul ve birçok ilde kar yağışı nedeni ile okullar tatil edilmişti. MEB programın aksamaması için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin birçok ilinde karnedeniyle eğitime verilen arada programının aksamaması için harekete geçti.

Habertürk'te yer alan habere göre, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün illere gönderdiği yazıda, eğitime ara verilen okullarda telafilerin yapılması gerektiği belirtildi.

Yazıda şu ifadeler yer aldı: “Eğitim-öğretimin gerçekleştirilemediği eğitim kurumlarımız ile yurtdışından gelen, milli sporcu olan, hastalık gibi sebeplerle derslerinde eksiklik bulunan öğrencilerin yapılamayan eğitim faaliyetlerinin telafisi için valiliklerce gerekli tedbirler alınarak eksiklikler giderilecek.

Hafta içi ders saatleri dışında hafta sonları ya da yarıyıl tatilinde telafi eğitimi gerçekleştirilecektir...”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Satılık vatandaşlık Resmi Gazete'de yayınlandıSatılık vatandaşlık Resmi Gazete'de yayınlandıOsmangazi Köprüsü'nde indirim mahkemelik olduOsmangazi Köprüsü'nde indirim mahkemelik olduYarıyıl tatiline ders geliyorYarıyıl tatiline ders geliyorHakkında müebbet istenen Berberoğlu, Bozdağ'la böyle görüştüHakkında müebbet istenen Berberoğlu, Bozdağ'la böyle görüştüDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıAkşener, Antalya'da sevenleriyle buluşuyorAkşener, Antalya'da sevenleriyle buluşuyorKıbrıs görüşmelerinde haritalar sunulduKıbrıs görüşmelerinde haritalar sunulduGünün Ulusal Gazete Manşetleri - 12 01 2017Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 12 01 2017"Başın düşerse dara, Ombudsmanı ara"..."Başın düşerse dara, Ombudsmanı ara"..."Teröristleri bırakmamızı Hükümet istedi""Teröristleri bırakmamızı Hükümet istedi"
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti