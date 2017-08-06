"Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" pankartı stada alınmadı

Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarların hazırladığı "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" yazılı pankart stada alınmadı. Taraftarlar Başakşehir'in Club Brugge ile oynadığı maçta açılan "Başkomutan Erdoğan" pankartını hatırlatarak tepki gösterdi.

Beşiktaş – Konyaspor Süper Kupa Finali öncesindeki yoğun güvenlik önlemleri bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi.

Her iki takım taraftarlarının yoğun güvenlik önlemleri altında stada alınması, uzun kuyruklar oluşmasına neden olurken pankartların da sıkı denetimden geçirildiği görüldü.

İçeri alınmayan pankartlardan biri de Beşiktaş taraftarları tarafından hazırlatılan, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” pankartı olduğu iddia edildi.

İşte içeri alınmadığı iddia adilen o pankart:

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA "BAŞKOMUTAN ERDOĞAN" PANKARTI AÇILMIŞTI

Başakşehir'in geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Club Brugge maçında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili açılan "Başkomutan" yazılı pankartı hatırlatan taraftarlar, Atatürk'le ilgili açılan pankartın stada sokulmamasına tepki gösterdi.

İŞTE BAŞAKŞEHİR - CLUB BRUGGE MAÇINDA AÇILAN O PANKART