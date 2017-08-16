Bugünkü YENİÇAĞ »
- Barzani haddini bilmeliAGAH OKTAY GÜNER17.08.2017 Devletimizi kuran irade devletin kartal varlığını Boğazlara yaslamış, bir kanadı Anadolu ve Kafkasya'ya uzatmış, öbür kanadı ile Batı Trakya ve Balkanlara yaslanmıştır. Pençeler Musul, Telafer,...
- "Sizi tasfiye mi etmeye çalışıyorlar?" Kılıçdaroğlu; "Öyle anlaşılıyor"AHMET TAKAN17.08.2017Türkiye'nin gündemi çok yüklü ve çok sıcak. Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na MİT TIR'ları Davası ile ilgili iktidar kanadından yöneltilen suçlamalar çok ağır. Siyasi kulislerin en fazla...
- Yıllık izinARSLAN BULUT17.08.2017Değerli okuyucularım; yıllık iznimin bir bölümünü kullanacağımdan, yazılarıma bir süre ara veriyorum.
- Büyük değişimin habercisiARSLAN TEKİN17.08.2017Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın twitter profilinden "Türkiye Cumhuriyeti"nin "Cumhuriyet"ini kaldırması, sıradan bir mesele değildir. Geçmişten örnekler bir şey ifade etmez; şimdide hep "niyet" tartışıldığı için arkasından...
- Eren Bülbül Şehit değil mi!BATUHAN ÇOLAK17.08.2017Trabzon Maçka'da göz göre göre gelen terör saldırısı sonrasında gencecik bir fidanı ve kahraman bir babayı kaybettik. Türkiye, 15'lik delikanlı Eren Bülbül'e ve doğum gününde şehit olan Ferhat Gedik'e ağladı...Eren Bülbül henüz...
- Tatil Yunanistan'a yarayacakBURHAN AYERİ17.08.2017Erdoğan bayram tatilinin 10 güne çıkarılacağı mesajını vermişti. Başkanlık ettiği ilk Bakanlar Kurulu toplantısında olay resmiyet kazandı. Perşembe'nin gelişi Çarşamba'dan belli olmasına rağmen, her zamanki yorumları dinliyoruz....
- Yanlış deklarasyonERGUN KAFTANCI17.08.2017 Yeni partide toplanmaya hazırlanan isimlerin daha yolun başında gelişi güzel konuşmaları harekete güç katmaz, aksine değişik söylentilere yol açarak topyekûn yıpranma tehlikesi yaratır... ...
- Şeyh uçmaz... Müritleri uçurur...ESFENDER KORKMAZ17.08.2017TÜİK Mayıs ayı işsizlik oranını yüzde10.2 olarak, takvim etkisinden arındırılmış işsizlik oranını ise yüzde 11.3 olarak açıkladı. Bazı medyanın ve bir Üniversite araştırma bölümünün yorumlarına bakarsak Türkiye'de...
- Matematik ve cihat!MEVLÜT ULUĞTEKİN YILMAZ17.08.2017Sevgili okuyucum; bilge insan Sayın Arzu Kök'ün, Matematik ve Cihat konulu yazısının bir bölümünü sizlere sunmak istiyorum.Şöyle diyor Sayın Kök;"Hayatın her aşamasında vardır matematik. Girişimcinin işletmesi için yaptığı planlarda,...
- İşçiler şehit sayılmaz mı?ORHAN UĞUROĞLU17.08.2017Siyasetçiler ve medya günlerdir 15 yaşında Şehit olan Eren'e büyük ilgi gösterdi ama Hakkari ili Şemdinli ilçesinde PKK'nın kahpe tuzağı ile hayatlarını kaybeden 2 işçi için aynı tepki gösterilmedi.Trabzon Valiliği web sayfasındaki...
- Siyasete vicdani denetim şartı getirilmeliSELCAN TAŞÇI HAMŞİOĞLU17.08.2017Siyaset "her yolun mubah" olduğu bir alan olmaktan çıkarılıp, tez vakitte maddi-manevi, hukuki ve vicdani denetime açılmalı!Zira siyasetçilerin genel hukuk ve ahlak normları doğrultusunda otokontrollerini sağlayamadıkları defalarca kanıtlandı.***Son...
- Ben bir metalim ve çok yorgunum!SERVET AVCI17.08.2017Ben bir metalim ve gerçekten yoruldum... Bank Asya Ligi'nde top koşturmaktan dinim imanım gevredi... Mahallenin bitirim topçusuydum... Sağ açık, sol açık, stoper, 10 numara, golcü fark etmez her mevkide oynayan joker gibiydim... 2008'le 2012...
- AKP'nin değişim telaşı...YAVUZ SELİM DEMİRAĞ17.08.2017Siyasette "lider" faktörünün en fazla Şark toplumlarında öne çıktığı gerçeği artık geride kalıyor. Üniversitelerde bilim dalı haline gelen siyasetin kurallarını eksiksiz yerine getirenler başarıyor. Propaganda gücünü arkasına...
Yazarlar
Adnan İSLAMOĞULLARI
Sâdelik şatafatı yenmeli...16 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00
Ahmet B. ERCİLASUN
Azerbaycan Cumhuriyeti yüz yaşında13 Ağustos 2017 Pazar 00:00
Ahmet GÜRSOY
Yeni devlet kuruyorlarmış...05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:00
Ahmet SEVGİ
Kısa bir ara...05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:00
Ahmet TAKAN
"Sizi tasfiye mi etmeye çalışıyorlar?" Kılıçdaroğlu; "Öyle anlaşılıyor"17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Ahmet YABULOĞLU
Merak etmeyin; Denktaş Bey "öbür oda"da15 Ocak 2012 Pazar 00:00
Alpay Altay
Devlet Bahçeli'nin fan kulübü26 Nisan 2017 Çarşamba 00:00
Arslan BULUT
Yıllık izin17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Armağan KULOĞLU
Akıllarda olan dillendirildi. Şaşırmayın12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:00
Agah Oktay GÜNER
Barzani haddini bilmeli17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Arslan TEKİN
Büyük değişimin habercisi17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Batuhan ÇOLAK
Eren Bülbül Şehit değil mi!17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Burhan AYERİ
Tatil Yunanistan'a yarayacak17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Cazim GÜRBÜZ
Cengiz Han mı daha Türk, Osmanlı Padişahları mı?15 Ağustos 2017 Salı 00:00
Esfender KORKMAZ
Şeyh uçmaz... Müritleri uçurur...17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Ergun KAFTANCI
Yanlış deklarasyon17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Ertuğrul DİLEK
Biten sezon ve hakemler05 Haziran 2017 Pazartesi 00:00
Fatma Çelik
İlham Kaynağı: Doğa13 Ağustos 2017 Pazar 00:00
Gülay Tunçel
Çocukluk güzel ama çabuk bitiyor13 Ağustos 2017 Pazar 00:00
Haydar ÇAKMAK
Pompeo'nun Türkiye ziyareti18 Şubat 2017 Cumartesi 00:00
Hulki CEVİZOĞLU
Tarihin Derinlerinde Dev Türk'ün İzini Sürdü!15 Ağustos 2016 Pazartesi 10:56
Hüseyin Macit YUSUF
Kıbrıs'ta yeni döneme doğru...02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00
İsmail TÜRK
Türk'e rahatlık yok31 Temmuz 2016 Pazar 00:00
Mevlüt Uluğtekin YILMAZ
Matematik ve cihat!17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
İsmail ŞAHİN
LYS tercihleri ve kapımızdaki tehlike...14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:00
Muhiddin NALBANTOĞLU
Bir daha uyarıyorum14 Nisan 2017 Cuma 00:00
Mustafa ERKAL
Alman ayıbı07 Haziran 2016 Salı 00:00
Ümit ÖZDAĞ
Erdoğan-Bahçeli Bölünme Anayasasına Neden Karşıyım?20 Aralık 2016 Salı 00:00
Remzi ÖZDEMİR
Ahlak hedefiniz var mı?14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:00
Ruşen GÜVEN
Gelin bugün milat olsun17 Ağustos 2012 Cuma 00:00
Kenan AKIN
Orta Doğu yıllardır "içinden çıkılmaz" bir baş belası!14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:00
Savaş SÜZAL
Trump FETÖ'yü verir mi?11 Kasım 2016 Cuma 00:00
Sadi SOMUNCUOĞLU
Hani AB'ye rest çekmiştik...12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:00
Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU
Siyasete vicdani denetim şartı getirilmeli17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Servet AVCI
Ben bir metalim ve çok yorgunum!17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Orhan UĞUROĞLU
İşçiler şehit sayılmaz mı?17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Özcan YENİÇERİ
İki tepesi atmış adam: Jong ve Trump16 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00
Tuncay MOLLAVEİSOĞLU
Siyaset satrancında Akşener...16 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00
Yavuz Selim DEMİRAĞ
AKP'nin değişim telaşı...17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Murat TAŞKIN
Başkandan, taraftara; gecikmiş doğrular!28 Temmuz 2017 Cuma 00:00
YENİÇAĞ'dan Mektup
YENİÇAĞ TİRAJ RAPORU24 Nisan 2017 Pazartesi 00:00
Gönlümüzde yaşayanlar
Afet ILGAZ
Rüyayla karışık17 Ocak 2015 Cumartesi 00:00
Altemur KILIÇ
Tarihten günümüze istikamet nereye...23 Aralık 2013 Pazartesi 00:00
Alptekin CEBE
STRES…19 Temmuz 2012 Perşembe 00:00
Behiç KILIÇ
Prof. Dr. Mehmet Haberal ve beyinsiz kazmalar!..23 Haziran 2011 Perşembe 00:00
Hasan DEMİR
Güvensiz toplum!30 Eylül 2015 Çarşamba 00:00
Rauf DENKTAŞ
Tuzak14 Ocak 2012 Cumartesi 00:00
Sami YAVRUCUK
80 yılda nereden nereye geldik? (04.02.2010 tarihli yazısı)19 Temmuz 2014 Cumartesi 00:01
Servet KABAKLI
Bu ruh hekimine hepimiz kulak vermeliyiz05 Nisan 2008 Cumartesi 00:00
Şemsi SILKIM
Nasıl Şeyhülmuhabirin (muhabirlerin şeyhi) oldum?11 Eylül 2011 Pazar 00:00
Mehmet GÜL
ULUSAL / MİLLİ DURUŞ16 Mart 2008 Pazar 00:00
İrfan ÜLKÜ
Erivan'a gitmek ya da gitmemek!06 Eylül 2008 Cumartesi 00:00
Durmuş HOCAOĞLU
Vedâ08 Şubat 2009 Pazar 00:00
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Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
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Faks: (0212) 452 40 58
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58
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