Eren Bülbül Şehit değil mi! BATUHAN ÇOLAK 17.08.2017 Trabzon Maçka'da göz göre göre gelen terör saldırısı sonrasında gencecik bir fidanı ve kahraman bir babayı kaybettik. Türkiye, 15'lik delikanlı Eren Bülbül'e ve doğum gününde şehit olan Ferhat Gedik'e ağladı...Eren Bülbül henüz...