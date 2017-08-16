Bugünkü YENİÇAĞ »
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Yazarlar

Adnan İSLAMOĞULLARI

Adnan İSLAMOĞULLARI

Sâdelik şatafatı yenmeli...

16 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00
Ahmet B. ERCİLASUN

Ahmet B. ERCİLASUN

Azerbaycan Cumhuriyeti yüz yaşında

13 Ağustos 2017 Pazar 00:00
Ahmet GÜRSOY

Ahmet GÜRSOY

Yeni devlet kuruyorlarmış...

05 Ağustos 2017 Cumartesi 00:00
Ahmet SEVGİ

Ahmet SEVGİ

Kısa bir ara...

05 Temmuz 2017 Çarşamba 00:00
Ahmet TAKAN

Ahmet TAKAN

"Sizi tasfiye mi etmeye çalışıyorlar?" Kılıçdaroğlu; "Öyle anlaşılıyor"

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Ahmet YABULOĞLU

Ahmet YABULOĞLU

Merak etmeyin; Denktaş Bey "öbür oda"da

15 Ocak 2012 Pazar 00:00
Alpay Altay

Alpay Altay

Devlet Bahçeli'nin fan kulübü

26 Nisan 2017 Çarşamba 00:00
Arslan BULUT

Arslan BULUT

Yıllık izin

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Armağan KULOĞLU

Armağan KULOĞLU

Akıllarda olan dillendirildi. Şaşırmayın

12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:00
Agah Oktay GÜNER

Agah Oktay GÜNER

Barzani haddini bilmeli

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Arslan TEKİN

Arslan TEKİN

Büyük değişimin habercisi

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Batuhan ÇOLAK

Batuhan ÇOLAK

Eren Bülbül Şehit değil mi!

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Burhan AYERİ

Burhan AYERİ

Tatil Yunanistan'a yarayacak

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Cazim GÜRBÜZ

Cazim GÜRBÜZ

Cengiz Han mı daha Türk, Osmanlı Padişahları mı?

15 Ağustos 2017 Salı 00:00
Esfender KORKMAZ

Esfender KORKMAZ

Şeyh uçmaz... Müritleri uçurur...

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Ergun KAFTANCI

Ergun KAFTANCI

Yanlış deklarasyon

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Ertuğrul DİLEK

Ertuğrul DİLEK

Biten sezon ve hakemler

05 Haziran 2017 Pazartesi 00:00
Fatma Çelik

Fatma Çelik

İlham Kaynağı: Doğa

13 Ağustos 2017 Pazar 00:00
Gülay Tunçel

Gülay Tunçel

Çocukluk güzel ama çabuk bitiyor

13 Ağustos 2017 Pazar 00:00
Haydar ÇAKMAK

Haydar ÇAKMAK

Pompeo'nun Türkiye ziyareti

18 Şubat 2017 Cumartesi 00:00
Hulki CEVİZOĞLU

Hulki CEVİZOĞLU

Tarihin Derinlerinde Dev Türk'ün İzini Sürdü!

15 Ağustos 2016 Pazartesi 10:56
Hüseyin Macit YUSUF

Hüseyin Macit YUSUF

Kıbrıs'ta yeni döneme doğru...

02 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00
İsmail TÜRK

İsmail TÜRK

Türk'e rahatlık yok

31 Temmuz 2016 Pazar 00:00
Mevlüt Uluğtekin YILMAZ

Mevlüt Uluğtekin YILMAZ

Matematik ve cihat!

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
İsmail ŞAHİN

İsmail ŞAHİN

LYS tercihleri ve kapımızdaki tehlike...

14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:00
Muhiddin NALBANTOĞLU

Muhiddin NALBANTOĞLU

Bir daha uyarıyorum

14 Nisan 2017 Cuma 00:00
Mustafa ERKAL

Mustafa ERKAL

Alman ayıbı

07 Haziran 2016 Salı 00:00
Ümit ÖZDAĞ

Ümit ÖZDAĞ

Erdoğan-Bahçeli Bölünme Anayasasına Neden Karşıyım?

20 Aralık 2016 Salı 00:00
Remzi ÖZDEMİR

Remzi ÖZDEMİR

Ahlak hedefiniz var mı?

14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:00
Ruşen GÜVEN

Ruşen GÜVEN

Gelin bugün milat olsun

17 Ağustos 2012 Cuma 00:00
Kenan AKIN

Kenan AKIN

Orta Doğu yıllardır "içinden çıkılmaz" bir baş belası!

14 Ağustos 2017 Pazartesi 00:00
Savaş SÜZAL

Savaş SÜZAL

Trump FETÖ'yü verir mi?

11 Kasım 2016 Cuma 00:00
Sadi SOMUNCUOĞLU

Sadi SOMUNCUOĞLU

Hani AB'ye rest çekmiştik...

12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:00
Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU

Selcan TAŞÇI HAMŞİOĞLU

Siyasete vicdani denetim şartı getirilmeli

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Servet AVCI

Servet AVCI

Ben bir metalim ve çok yorgunum!

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Orhan UĞUROĞLU

Orhan UĞUROĞLU

İşçiler şehit sayılmaz mı?

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Özcan YENİÇERİ

Özcan YENİÇERİ

İki tepesi atmış adam: Jong ve Trump

16 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00
Tuncay MOLLAVEİSOĞLU

Tuncay MOLLAVEİSOĞLU

Siyaset satrancında Akşener...

16 Ağustos 2017 Çarşamba 00:00
Yavuz Selim DEMİRAĞ

Yavuz Selim DEMİRAĞ

AKP'nin değişim telaşı...

17 Ağustos 2017 Perşembe 00:00
Murat TAŞKIN

Murat TAŞKIN

Başkandan, taraftara; gecikmiş doğrular!

28 Temmuz 2017 Cuma 00:00
YENİÇAĞ'dan Mektup

YENİÇAĞ'dan Mektup

YENİÇAĞ TİRAJ RAPORU

24 Nisan 2017 Pazartesi 00:00

Gönlümüzde yaşayanlar

Afet ILGAZ

Afet ILGAZ

Rüyayla karışık

17 Ocak 2015 Cumartesi 00:00
Altemur KILIÇ

Altemur KILIÇ

Tarihten günümüze istikamet nereye...

23 Aralık 2013 Pazartesi 00:00
Alptekin CEBE

Alptekin CEBE

STRES…

19 Temmuz 2012 Perşembe 00:00
Behiç KILIÇ

Behiç KILIÇ

Prof. Dr. Mehmet Haberal ve beyinsiz kazmalar!..

23 Haziran 2011 Perşembe 00:00
Hasan DEMİR

Hasan DEMİR

Güvensiz toplum!

30 Eylül 2015 Çarşamba 00:00
Rauf DENKTAŞ

Rauf DENKTAŞ

Tuzak

14 Ocak 2012 Cumartesi 00:00
Sami YAVRUCUK

Sami YAVRUCUK

80 yılda nereden nereye geldik? (04.02.2010 tarihli yazısı)

19 Temmuz 2014 Cumartesi 00:01
Servet KABAKLI

Servet KABAKLI

Bu ruh hekimine hepimiz kulak vermeliyiz

05 Nisan 2008 Cumartesi 00:00
Şemsi SILKIM

Şemsi SILKIM

Nasıl Şeyhülmuhabirin (muhabirlerin şeyhi) oldum?

11 Eylül 2011 Pazar 00:00
Mehmet GÜL

Mehmet GÜL

ULUSAL / MİLLİ DURUŞ

16 Mart 2008 Pazar 00:00
İrfan ÜLKÜ

İrfan ÜLKÜ

Erivan'a gitmek ya da gitmemek!

06 Eylül 2008 Cumartesi 00:00
Durmuş HOCAOĞLU

Durmuş HOCAOĞLU

Vedâ

08 Şubat 2009 Pazar 00:00
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Yeni Çağ Gazetesi
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