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Yeni anket sonuçları açıklandı!

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Yeni anket sonuçları açıklandı!
Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre AKP’nin oy oranı yüzde 38.51'e düşerken, MHP ise baraj altında kaldı. Yeni kurulan İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 16,06 gösterildi.

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR, 1-6 Kasım 2017 tarihleri arasında 26 ilde 3 bin kişiye  "Bugün milletvekilliği genel seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Ankette hata payı ise +/- yüzde 1.73 olarak belirlendi. 

İYİ PARTİ 16,06

​Buna göre kararsız seçmenler partilere oy oranına göre dağıtıldığında bugün seçim olsa AKP yüzde 38.51, CHP yüzde 23.50, İYİ Parti yüzde 16.06, HDP yüzde 10.33, MHP yüzde 7.78, diğer partiler yüzde 3.82 oranında oy alıyor.

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AKP ERİYOR, MHP BARAJ ALTINDA
​Kararsız dağıtılmadan ise oy oranları şöyle: AKP yüzde 34.3, CHP yüzde 20.9, İYİ Parti yüzde 14.3, HDP yüzde 9.2, MHP yüzde 6.9, diğer yüzde 3.4, kararsızlar 10.9.

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