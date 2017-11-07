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İYİ Parti'de 30 il başkanı daha belli oldu!

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İYİ Parti'de 30 il başkanı daha belli oldu!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 30 il başkanının daha belli olduğunu açıkladı.

Yurt genelinde teşkilatlanma çalışmalarını sürdüren İYİ Parti, geçtiğimiz günlerde 6 il başkanını açıklamıştı.

İYİ Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 30 il başkanının daha belirlendiği duyurdu.

"Atamalarımız titiz araştırmalar ve istişareler sonucunda tüzüğümüze uygun bir biçimde gerçekleştirilmeye devam edilecektir" diyen Aydın'ın açıklaması şöyle:

GÖREVLENDİRİLEN KURUCU İL BAŞKANLARI

7 Kasım 2017 tarihinde görevlendirmesi yapılan 30 Kurucu İl Başkanı şu isimlerden oluşuyor:

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