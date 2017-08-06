"Yeni devlet kuruyoruz"un arkasında kim var!

AKP MKYK üyesi Ayhan Oğan'ın "Yeni devlet kuruyoruz bunun kurucusu da Recep Tayyip Erdoğan'dır" sözleri epey konuşuldu, konuşulmaya da devam ediyor.

Oğan'a ciddi yakıştırmalar, tepkiler var; "Yargılansın, bu hainlik, devleti mi yıktınız, siz kimsiniz, kendinize gelin, ağzından salyalar saçıyor…"

Ayhan Oğan'ın sözleri AKP kurmaylarının, AKP yöneticilerinin, AKP zihniyetinin ta kendisidir, merkezidir. Açık ve net bir şekilde malumu ilan etmiştir.

Boşu boşuna Cumhuriyet ilke ve inkılaplarıyla, kuvvetler ayrılığıyla, milli devlet ile yönetildiğimizi sanmayalım…

15 Temmuz'a gelinen süreçte, devlet kurumları nasıl hallaç pamuğuna çevrildiyse, 15 Temmuz sonrasında "FETÖ ile mücadele ediyoruz" denilerek son darbe vuruluyor.

Gelinen mevcut durumda;

Kendi çabanızla, bileğinizin hakkıyla devlet kadrolarında yer bulabilmeniz mümkün müdür?

Torpil listelerinin noterden onaylanacak kadar ayağa düşmüş bir mülakat sisteminden, AKP onayı olmadan geçebilmeniz mümkün müdür?

Türklüğe, devlete hakaret edenlerin ortalıkta cirit attığı, savcıların harekete geçemediği şartlarda, milli devletten söz edebilmek mümkün müdür?

FETÖ'yü devletin her yerine yerleştirenlerin hesap vermediği bir ortamda, adaletin çalıştığını iddia etmek mümkün müdür?

Partilerinde genel başkanı değiştirmek için imza veren MHP'lilerin imzalarını yok sayan, gayri meşru bir şekilde partiye müdahale edilerek, başkanlığın getirildiği bir ortamda demokrasiden bahsetmek mümkün müdür?

Ufacık çocuklara, el kadar sabilere göz diken ahlaksızların devletle protokol imzaladığı bir ülkede, Cumhuriyet'in kazanımlarından söz etmek mümkün müdür?

Atatürk'e saldıran sözde tarihçilere AKP'li belediyeler tarafından konferans üstüne konferans verdirildiği, dergilerinin ücretsiz dağıtıldığı bir ortamda özgürce "Atamız Mustafa Kemal'dir" diyebilmek mümkün müdür?

Kadınlara saldıranların gururla ortalıkta gezindiği, insanların kıyafetlerinden ötürü saldırıya uğradığı, yeşilin katledildiği, çocuk istismarının yüzde 800 arttığı bir ülkede çağdaşlıktan, gelişmeden söz etmek mümkün müdür?

İşte o yüzden eğri oturup, doğru konuşalım.

AKP'li Ayhan Oğan'ın sözleri bir anlık gaf, bir anlık hata değil, gerçeğin ta kendisidir.

"Kürdistan bu ülkenin gerçeğidir, Kürtçe resmi dil olmalıdır, 16 Temmuz'dan sonra yeni devlet kuruldu" diyenlerin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olduğu,

"Türk bayrağı değiştirilsin" teklifi verenlerin yeni anayasa komisyonunda yer aldığı,

Meclis'teki başkanlık referandumuna "evet" oyu verdikten sonra "Türkiye prangalarından kurtuldu" diyenlerin iktidar partisinde siyaset yaptığı,

İngiliz, Amerikan ve Kanada vatandaşlarının bakan ve büyükelçi yapıldığı,

Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları mahkemesine şikayet edenlerin "First lady" olduğu,

PKK ile mücadele eden aslanların "sarkık bıyıklı faşist, Fatiha bilmeyen" olarak tanımlandığı bir ülkede hangi milli devletten, hangi Atatürk ilkesinden, hangi demokrasiden bahsediyorsunuz.

Ayhan Oğan, mevcut tablonun en açık şekilde itirafını, tanımını yapmıştır.

AKP sıralarından tek bir açıklama gelmemesi de bu sözlerin iktidar tarafından onaylandığını gösteriyor.

Oğan, dün yaptığı yazılı basın açıklamasında "Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında Doğu Perinçek, Devlet Bahçeli, Mustafa Destici var" demesi de bir başka itiraftır…

Mesele, mevcut resmi anlatanlara tepki göstermek değil, bu sistemi düzeltebilmek meselesidir.

Türkiye adım adım, gün be gün kuruluş esaslarından saptırılmıştır.

Oğan'ın sözlerini tartışmak yerine, bu cendereden çıkacak siyasi açılımları gerçekleştirmek durumundayız.

Türkiye artık iki cephedir.

Bir tarafta Saray siyasetçileri diğer tarafta ise milli devletin savunucuları vardır.