YENİ DEVLET VE İÇ SAVAŞ

Kanal D'de deneyimli gazeteci ve televizyoncu Ahu Özyurt'un hazırlayıp sunduğu "Türkiye'nin Gündemi" programında iki ayrı konuğun iki ayrı yayında bir gün ara ile söylediği sözleri duyunca kulaklarıma inanamadım.

Önce Ahu Özyurt'a sürekli konuk olan ve AKP yandaşı Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Selman Öğüt'ün sözlerinden söz edeceğim.

Konu FETÖ üyelerinin yargılanması ki söz dönüp dolaşıp boğaz köprüsünde sivil halka ateş açıp şehitlere neden olan rütbesiz Mehmetçiğin linç edilmesine geldi.

Hukukçu konuk Av. Hüseyin Ersöz, "hukuken Linç de ayrı bir suçtur. Yapanların da ayni ya da başka davada yargılanması gerekir. Ağır tahrik nedeniyle beraat edebilirler" dedi..

Öğüt ise ısrarla, "o insanlar vatan kurtarmıştı, dava açsana, oradaki erinden komutanına kadar herkesin sorumluluğu var. Orada verilen emri yerine getirmeyeceksin çünkü… Birisi bana kurşun sıkacak gerekirse linç edeceğim tabi. Orada hukuk yok ki, hangi hukuk ya… " sözlerine CHP Parti Meclisi üyesi Canan Kaftancıoğlu, "insanların suçlu olup olmadığına hukuk kadar verir. Örneğin benim kızıma zarar veriyor ben onu linç ediyorum. Kızıma zarar veren gider hukuk cezasını verir. Siz linçi meşrulaştırıyorsunuz efendim." diye müdahale etti.

Öğüt'ün, "evet darbecilere karşı ben linçi meşrulaştırıyorum var mı probleminiz ya?" şeklindeki sözlerine Doç. Dr. Yunus Emre, "Linç yanlıştır ve bu darbe ordu ile milleti bir iç savaşa tahrik etmedir" diye karşılık verdi.

Öğüt, "dürüst iseniz gidin linç eden kişiler için dava açın, dava açın, açacak mısınız dürüst olun?" dedi.

Emre, "Selman Bey sizin bu linç sözlerininiz çok tehlikeli. Cumhurbaşkanı sokaklara çıkın protesto edin dedi, onlara darbecilere silahlı karşılık verin diye çağrı yapmadı." diye itiraz etti.

Ahu Özyurt'un defalarca, "Selman Bey rica ediyorum" sözlerine rağmen diğer konuşmacıların sözlerini kesen Öğüt'ü uyarmak zorunda kaldı.

Emre'nin uyarısına Öğüt bu kez, ""… Bir daha darbe kalkışması olursa halka silah doğrultana halk da silah doğrultacak bunu kimse unutmasın. Ben halk adına konuşuyorum hanımefendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak konuşuyorum darbeciler bana silah doğrultularsa ben de onlara silah doğrultacağım. Bundan sonra herkes akıllı olacak, kimse vatandaşa silah doğrulamayacak" diye konuştu.

YENİ DEVLET VE KURUCUSU TAYYİP ERDOĞAN

Burada Öğüt'ün linç ve darbecilere silahla karşılık verme sözlerine bir ara verelim ve iki gün sonra Ahu Özyurt'un konuğu olan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve Sivil Alan Platformu Başkanı Ayhan Oğan'ın sözlerine geçelim.

Oğan, "Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Aklıma dönemin Adalet bakanı Bekir Bozdağ'ın, "Tayyip'in partisi" sözleri geldi.

Oğan'ı dinledikten sonra da, "Tayyip'in devleti mi?" sorusu aklıma düştü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yerine kurucu liderliğini Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı bu yeni devletin kısa adı TC yerine T. Devleti yani Tayyip Devleti mi olacak Ayhan Bey?

Çünkü TC'leri kaldırma icraatları da AKP hükümetinin kararı idi biliyorsunuz ki.

Sonuç olarak halkı silahlandırıp kendini bilmez yeni kahpe ve alçakça bir kalkışmaya devletin silahlı kuvvetleri ile karşı koymak yerine silahlı sivil halk ile karşılık vermek, Tanka, topa savaş uçağına karşı tabanca tüfek ile vatanı darbecilere karşı savunmak mümkün mü?

Keşke mümkün olsa ki Salman Öğüt'e öğüdüm halkı silahlandırıp darbecilere karşı bir iç savaş hatasına düşürmeyi istemek yerine iktidarların darbe ve darbecilere karşı her önlemi alacak yasaları çıkartmalarına ve önlemler almalarına öğüt vermesidir.

Yeni devleti rüyasına gelince Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacak, Türk halkı da yeni devlet hayallerine sandıkta gereken yanıtı verecektir.

İç savaş ile yeni bir devlet kurulmasından Allah ve Türk milleti Türkiye Cumhuriyeti Devletini sonsuza kadar korusun.

CNN Türk ve Ahu Özyurt kardeşime de konuklarını daha dikkatli seçmelerini öğütlüyorum.