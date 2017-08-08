Yeni devlet ve kurucu liderlik

CNN Türk'te Ahu Özyurt'un sürekli konuğu olan Ayhan Oğan'ın yeni devlet, kurucu lider sözlerinin tartışması sürerken Samsun'da oynanan süper kupa finaline götürülen "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa" pankartının stadyuma alınmaması ne anlama geliyor.

Yetkililer, "48 saat önceden izin alınmadı" demişler.

"Yaşa Recep Tayyip Erdoğan yaşa" pankartı olsaydı?

48 saniye önce izin çıkardı değil mi?

O Samsun ki Mustafa Kemal Paşa'nın Kurtuluş Savaşının ve Yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluş Destanının ilk adımını attığı yerdir.

Muhteşem tribün, Beşiktaş taraftarı pankartlarının Anıtkabir merdivenlerindeki fotoğraflarını paylaşarak bu pankartı stada almayanlar için sosyal medyadan şu tepkiyi gösterdiler:

"Stada alınmayan pankart! Pankartı engelleyebilirsiniz, fikirleri ve sevgiyi ise asla. Utanmazlar."

Samsun Valisi ve Emniyet Müdürüne de bir çift sözüm var:

Tribünlere bıçakla, yanıcı ve patlayıcı maddelerle girenleri neden engellemediniz?

Maç başlar başlamaz sahaya girmeye hazır taraftarları bizler televizyondan izledik ama sizler görüp de neden polis ile önlem almadınız?

Bu arada Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, spor yazarının, "Konya'nın bu başarısını neye bağlıyorsunuz?" sorusuna, "taraftar, istikrarlı yönetim ve futbolcuların başarısı" yanıtını veriyor.

Başkan lütfedip bu başarılı takımı kuran Aykut Kocaman'ın katkısından hiç bahsetmiyor ama teknik ekibin değiştiğinden söz ediyor.

Başkan ayıp etmedin mi?

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İçkili düğüne imam gider mi?

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Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışılırken ortaya çıkan şu önemli sorulara da yanıt aranıyor:

- İçkili düğün yapılacak salona nikâh kıymak için Müftü ya da İmam gider mi?

- Gitmezse görevi ihmal mi olur?

- Nikâh memuruna adetten halk diliyle bahşiş verilir ya Müftü ya da İmam'a nikâh sonrası bahşiş verilir mi?

- Resmi nikâh için verilen "aile cüzdanı" gibi dini nikâh için de bir cüzdan verilecek mi?

- Cem Evi'nde nikâh kıyılmasını isteyen Alevi vatandaşlara Müftülük İmam gönderecek mi?

- Yasal olarak yaşları tutmayan kız ya da erkekler için dini nikâh devam edecek mi?

- İmamlar Kilise ya da Havra gibi diğer dinlerin kutsal mekanlarındaki törenlere davet edilirlerse nikâh kıymaya giderler mi?

Müftülere resmi nikâh kıyma yetkisi veren kanun tasarısı tartışılırken uygulamaya ilişkin hazırlıklar da sürüyor. Müftülerin iş yükünü karşılayabilmesi için yetkilerini imam ve vaizlere devredebilecekleri, bu yönde çalışma yürütüldüğü belirtiliyor.

Bu hazırlıklar içinde yukarıda saydığım bazı sorular da umarım ele alınıyordur.

Gazeteci yazar İsmet Hazardağlı, "Hocam ayıptır sorması, belediye memurlarına nikâhtan sonra adettir bahşiş filân verilir size de yani müftüye bahşiş, caiz midir hocam?" diye soruyor ve şu karşılığı alıyor:

- "Tövbe tövbe, bre münafık, kapat şu telefonu..."

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