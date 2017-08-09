Yeni devlet ve ülkücüler

15 yıldır AKP içinde muhalefet olmadığı ya da olamadığı görüldü. Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ters düşen AKP'liler kurucu da olsalar parti içinde kalıp muhalefet yapamadılar ve istifa edip AKP'den ayrıldılar.

Ama bugün AKP yapısı yani iktidarı içinde önemli bir muhalif var: Devlet Bahçeli.

Aslında MHP, 16 Nisan referandumu öncesi Devlet Bahçeli AKP'nin Başkanlık yani tek adam projesine destek vermeye başlayıncaya kadar çok sert muhalefet yapan bir parti idi.

Anayasa değişikliği paketi hazırlığı günlerinden başlayarak MHP ve Bahçeli tüm güçleri ile AKP ve Recep Tayyip Erdoğan yandaşı oldular.

İster Genel Başkanlık koltuğuna karşılık olsun, ister iç ve/veya dış mihrakların talimatı ile olsun MHP 15 yıldır yıpranan AKP'nin kan kaybetme sürecini durduran parti oldu.

Diyeceksiniz ki bu nasıl muhalefet partisi?

Hayır, 16 Nisan öncesinden başlayarak AKP'nin tescilli koalisyon ortağı olan partidir MHP.

Ve o günden bu yana AKP iktidarına muhalefeti koalisyon ortağı MHP yapmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan AKP'li bazı siyasilerin hataları olunca esip gürleyip topu Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına bağlayan anlayışın ve bu siyasetin mucidi de Devlet Bahçeli'dir.

İşte son örnek Ayhan Oğan'ın "yeni devlet, kurucusu Erdoğan" açıklamasında yaşandı.

Devlet Bey şöyle esti, gürledi: "Atatürk Türkiye'dir... Atatürk Cumhuriyet'tir... Atatürk devlettir... Atatürk Türk milletinin ortak ve kurucu değeridir... Atatürk kurtuluşun lideri, kuruluşun mihveridir."

Bravo, doğru söze ne denir? Evet, ama yetmez denir.

Çünkü:

1 - Yeni Devlet projesinin en önemli destekçisi kim?

Yanıt: Devlet Bahçeli

2- Kurucu Lider / Tek adam / Başkan gibi Anayasa değişikliği projelerinin en önemli destekçisi kim?

Yanıt: Devlet Bahçeli

3- AKP'nin fiili destekçisi ve/veya siyasi ortağı kim?

Yanıt: MHP

Başka sorum yok.

Ama Ülkücü iradeye, MHP tabanına, MHP seçmenine elbette başka sözlerim var ki yazmazsam onları incitirim.

Önce, Başbuğ merhum Alparslan Türkeş'in Türkiye Cumhuriyeti Devleti için önerdiği 9 Işık İlkelerinden bazı önemli satır başlarını aktarayım:

"Amacımız, millî sınırlarımızın içinde yaşayan yurttaşlarımızı,

- Hiç bir ayırım yapmaksızın, din, mezhep ve ırk farkı gözetmeksizin kucaklamak, sevmek, insanca yaşama şartlarına kavuşturmaktır.

- Millet ve ülke bütünlüğümüzü bölücü, her türlü sınıfçı, mezhepçi ve ırkçı sistemlerin amansız düşmanıyız...

- Sınıfçı sosyalizme, kapitalizme, bunların birer sapması olan komünizme, faşizme ve nasyonal sosyalizme karşıyız.

- Başka milletlerin bir kültür ve tarih ürünü olan bu yabancı ideolojilerin Türk devlet felsefesinde yeri yoktur.

- 9 Işık felsefesi Türk milletinin millî bütünleşmesini sağlayacağı gibi Millî Demokrasi'nin kurulmasını da temin edecektir.

- Kutlu Türk Milleti mutlu ve müreffeh, Kutsal Türk Devleti de güçlü ve büyük olmalıdır."

Ey Ülkücüler; Başbuğ'un şu muhteşem ifadeler ile tanımladığı, "Kutlu Türk Milleti ve Kutsal Türk Devleti" Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Ayhan Oğan adlı AKP'linin söylediği gibi yıkılmasına onay ve destek verecek misiniz?

Ey Ülkücüler; Yoksa siyaset labirentinin karanlık ve gizli yollarına sokulmak istenilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucusu olduğu ve bizlere emanet ettiği laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne sahip mi çıkacaksınız?

Ey Ülkücüler; Söz Hakkı sizde...