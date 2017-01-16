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Yeni müfredata CHP tepkisi

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Yeni müfredata CHP tepkisi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Ülkenin kurucu değerlerini, Atatürk ve İsmet İnönü’yü kitaplardan silmek, Cumhuriyeti içine sindiremeyen kişilerin hınç alma göstergesidir” dedi.

Ağbaba, yaptığı açıklamayla yeni eğitim müfredatına tepki gösterdi. Ağbaba, Atatürkçülük kavramının sosyal bilimler derslerinden çıkarılmasının, 1. sınıflara yönelik Hayat Bilgisi dersinde “Atatürk’ün sadece doğum yeri, anne ve babasının adı, ölüm yeri ve Anıtkabir üzerinde durulur” denmesinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredat değişikliğindeki esas amacını ortaya koyduğunu ifade etti.

“IŞİD KATKI SUNSA BU DEĞİŞİKLİKLERİ İSTERDİ”

Yeni müfredatla, çağdaşlıktan ve bilimsellikten uzak, dini eğitim üzerine yoğunlaşmış bir sistemin hedeflediğini savunan Ağbaba, “Bir ülkenin eğitim sistemiyle ancak bu kadar hoyratça oynanabilir. Hazırladıkları müfredat laik, bilimsel, demokratik yaklaşımdan uzak, çocukları ve gençleri gerici bir zihniyetin eline atmayı hedefleyen bir metin. IŞİD denen barbar örgüt müfredata katkı sunsa muhtemelen bu değişiklikleri isterdi” değerlendirmesinde bulundu.

“BU ŞEKİLDE GEÇMEMESİ İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

“Atatürk’ün çocuklara anlatılmasından korkan insanlar, bu ülkenin eğitim sistemini korkularıyla şekillendirmek istiyorlar” diyen Ağbaba, şöyle devam etti:

“Müfredatta, 2. Dünya Savaşı’nda Türkiye’nin dış politikası ve savaş sırasında Türkiye’de meydana gelen siyasi, ekonomik gelişmeler bölümünden, ‘İsmet İnönü’ başlığı kaldırıldığı görülüyor. İsmet İnönü ki Türkiye’yi 2. Dünya Savaşı’na sokmama başarısı göstererek, ülkenin kaderine yön vermiş, eşsiz bir siyasetçidir. Eğer bizlerin dedeleri ve babaları hayatta ise, dolayısıyla bizler var olmuş isek bunu İsmet İnönü’nün öngörülü devlet adamlığına borçluyuz. Bugün dış politikada gösterdikleri beceriksizlikler tüm dünya tarafından bilinenlerin, Atatürk ve İsmet İnönü’yle uğraşmalarının asıl amacı da onların liderlik vasıflarının yeni nesiller tarafından bilinmesini engellemek içindir.

Ülkenin kurucu değerlerini, Atatürk ve İsmet İnönü’yü kitaplardan silmek, Cumhuriyeti içine sindiremeyen kişilerin hınç alma göstergesidir. Müfredatın bu şekilde geçmemesi için mücadeleye devam edeceğiz.”

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