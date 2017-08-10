"Yeni parti ekim sonunda kurulacak, kimler yer alacak?"

Ahmet Hakan, Cihan Paşacı ile yeni parti hakkında konuştu.

MHP eski Genel Sekreteri Cihan Paşacı, Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a yeni parti ile ilgili bilgiler verdi.

İşte Ahmet Hakan'ın "Akşener cephesinden kesin ve net bilgiler" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle:

Cihan Paçacı’ya Meral Akşener’in kuracağı yeni partiyle ilgili merak edilen soruları sordum.

İşte söyledikleri:

- NE ZAMAN KURULACAK: Yeni parti, ekim sonuna kadar kurulacak. Kasıma sarkmayacak.

- KİMLER YER ALACAK: Yeni partiyi 75 kişilik bir kurucular kurulu oluşturacak... Gençler, kadınlar ve yeni isimler ağırlıkta olacak.

- MHP’NİN ALTERNATİFİ DEĞİL: Yeni partide MHP’liler tabii ki olacak ama parti MHP’ye alternatif bir parti olmayacak, kendisini böyle konumlandırmayacak.

- MERKEZDE OLACAK: Yeni parti merkezde olacak. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlılığı güçlü olacak. Dindarların özgürlükleri konusunda hassas olacak.

- TEMEL HEDEF: Yapılacak ilk seçimde bugünkü siyasi tabloyu değiştirmek... Yeni partinin temel hedefi budur.

- ÖZDAĞ, AYDIN: Ümit Özdağ hareketin içinde ve Meral Hanım’ın yanında... Koray Aydın’ın da en kısa zamanda katılacağını umut ediyoruz.

- NASIL BİR PARTİ: Her görüşten insanın kendine ait değerleri bulacağı parti... Her kesime açık bir parti...

- ADI NE OLACAK: Yeni bir isim olacak... Eski partilerin isimlerini yeniden diriltmek gibi bir yaklaşım yok.