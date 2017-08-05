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Yıldırım'dan "Yeni devlet kuruluyor" sözüne tepki

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Yıldırım'dan "Yeni devlet kuruluyor" sözüne tepki
Sivas'ta gazetecilerin sorularını cevaplayan Başbakan Yıldırım, "Yeni devlet kuruyoruz" sözüne tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ayhan Oğan'ın "Yeni devlet kuruyoruz" sözüne tepki gösterdi.

Sivas'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım şunları söyledi: 

"Şaka mı yapıyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti devleti, 29 Ekim 1923'te kuruldu. O da Osmanlı Devleti'nin devamı olarak kuruldu. 16 Türk devleti var, bu türk devletlerinin hepsi birbirinin devamıdır. Türkiye Cumhuriyeti de geçtiğimiz 94 yıl içerisinde gelişti, büyüdü ve bugün Allah'a şükür bölgesinde ve dünyada hatırı sayılan bir ülke haline geldi. Onun için kimin ne söylediğinin önemi yok, bazı televizyon programcılarının, yorumcularının söylediği laflar, bizim partimizi bağlamaz.

Türkiye Cumhuriyeti devleti dimdik ayaktadır. 15 Temmuz gibi alçak bir darbe girişimine karşı bile bu millet devletinin yıkılmasına, ülkesinin işgal edilmesine izin vermemiştir. Bundan sonra da hiçbir namert, hiçbir şer güç Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı böyle bir girişim içerisinde olamaz, olursa da cevabını en şiddetli şekilde bu milletin karşısında görecektir."

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