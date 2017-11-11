YÖK'ten yeni sınava İmam Hatip ayarı

YÖK'ün, imam hatip liselerinin ‘dezavantajlı’ duruma geldiği eleştirilerinin ardından yeni Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) 3'üncü kez değiştirdiği iddia edildi.

Cumhuriyet'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın görüşmesinin ardından yeni sınav sisteminde değişiklik yapıldığı ve değişikliğin nedenin İmam Hatip Liselerinin YSK'da dezavantajlı duruma düşmesine gelen tepkiler olduğu iddia edildi.

Sınav sisteminde başa dönen, yaptığı tek değişiklik, sınavı 4 ay ara yerine 2 güne indiren YÖK’ün bunun ardından sistemde başka bir değişiklik planlamadığı belirtildi.

TALİMATLI DEĞİŞİKLİK

YKS’da din kültürü sorularının azaltılması ve sınavın ilk oturumunda temel Türkçe ve matematik dışında soru sorulmayacak olması nedeniyle imam hatiplerin dezavantajlı konuma geleceğine ilişkin yandaş basında tepkilerin yükselmesinin ardından, birtakım STK’ler durumu Erdoğan’ın gündemine getirdi. Erdoğan da YÖK yönetimine “çocuklar mağdur olmasın” diyerek sınavda yeni düzenleme istedi. Yeni sistemden rahatsız olan STK’ler ile YÖK yönetimi arasındaki toplantının ardından yeni düzenlemelerin bir hafta içinde tamamlanması da dikkat çekti. YÖK de yaptığı açıklamada “kamuoyu ve ilgili paydaşlar tarafından yapılan çeşitli görüşlerin ve iletilen taleplerin her biri kurulumuzca değerlendirilmiş olup, gündeme getirilen görüş ve talepler” denilerek değişiklikte dış etmenleri işaret etti. YÖK, “yapılan müzakere ve analizler neticesinde” değişiklikleri yaptığını belirterek, Erdoğan’ın talimatının ardından herhangi bir altyapı çalışması olmadan değiştirilen sistemin “tedrici geçiş” yani yavaş yavaş dönüşüm yaşandığını savundu. Aynı ay içinde sistemi 3 kez değiştiren YÖK, yapılanları ise öğrencilerin, ailelerin ve kamuoyunun kaygılarını azaltıcı ve giderici yönde olduğunu belirtti.

YENİ TARTIŞMA

YÖK’ün yeni sistemde din kültürü sorularını “Temel Yeterlilik Sınavı” adındaki ilk oturuma alması da tartışma yarattı. Bu kapsamda din dersi almayan öğrencilere alternatif soru hazırlanıp hazırlanmayacağı ise YÖK’ün ‘acele’ değişikliğinde yer almadı. Ayrıca YKS’da değişikliğin geç saatlerde duyurulması da gündemde tartışılmaması için 10 Kasım’a denk getirildiği yorumlarına neden oldu.