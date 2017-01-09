YPG kampında Öcalan'ın kitabı telefonlarda fotoğrafı...

Birkaç gün önce kendi sosyal medya hesabımdan YPG'li teröristlerin örgütün bir kolu olan HPC (Toplumsal Savunma Güçleri) eliyle Afrin'de eğitildikleri ve eğitimin ABD kontrolünde gerçekleştiğini ifade etmiş bir de fotoğraf paylaşmıştım. Bu bilgi ertesi gün bazı gazetelerde de yer buldu. Artık YPG-PKK ortaklığının birebir eşitliğinin ötesinde sözde "Büyük Kürdistan" için oluşturulan KCK sisteminin iki önemli parçası olduğunu aktarmak ve vurgulamak gerekiyor. İşte bu kapsamda son derece önemli detayların paylaşıldığı bir haberi bilginize sunmak istiyorum. Haber ABD'nin önemli gazetelerinden The Washington Post'ta Liz Sly imzasıyla yayınlandı. Zamanlaması kadar içeriğiyle de dikkat çeken yazıda ABD-YPG iş birliğinin yanı sıra özellikle Tel Abyad ve Menbic'te PKK-YPG ortaklığı resimlerle ortaya konuluyor. Haliyle uzun süredir "YPG terör örgütü değildir." diyen ABD yönetimi açısından ciddi bulgular içeriyor. Bununla birlikte Türkiye'nin El Bab'da bulunması, gerekçesi ve "Buradan sonra Menbiç'e gireceğiz" şeklindeki çıkışlarının ABD iç kamuoyundaki kabul edilebilirliği açısından önem taşıyor. Şimdi bu yazıdan bazı önemli yerleri özetle aktarıyorum:

***

****

Güney girişinde dev bir Öcalan fotosu bulunan Tel Abyad'taki askeri eğitim Kürt komutanlar tarafından veriliyor. Her ne kadar Rakka'da DEAŞ'a karşı savaşmak için eğitildikleri ifade edilse de eğitim sırasında teröristbaşı Öcalan'ın ideolojisinin benimsenmesi gerektiği aktarılıyor. Burada eğitilen askerlerin ders dışında Öcalan'ın kitaplarını okuduğu bir fotoğrafla aktarılıyor. Öcalan ve PKK terör örgütü ideolojisinin Türkiye'deki "özerklik" çağrılarına yer verilirken bunun Suriye'deki farklı etnik gruplara şemsiye edilmeye çalışıldığı da anlaşılıyor. Bir başka önemli husus KCK sisteminin temel hedeflerinden birisi olan "Demokratik Konfederalizm"in buradaki eğitimlerin bir parçası olması. PKK ideolojisinin YPG eğitim alanındaki etkinliği bununla da sınırlı değil. Sınıflarda Esad rejiminin sadece Arap eksenli olduğu diğer etnik grupları dışladığı anlatılırken "Demokratik Ulus" gibi sloganların eğitim alanlarca benimsendiğine birebir tanıklık ediliyor.

***

ABD'nin YPG'ye yönelik eleştirilerin ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDF) adıyla kurulan organizasyona destek verdiğini, ancak buradaki Arapların eğitimleri, organizasyon içindeki pozisyonları hakkında tartışmaktan kaçtığı belirtiliyor. Hatta SDF'nin dörtte üçünü Kürtlerin oluşturduğunu, en etkili kesim olarak yardımların büyük bölümünü onların kullandığının ABD'li yetkililerce bilindiği ifade ediliyor. Böylelikle ABD yönetimi federasyona karşı çıktığını ifade etse bile iş birliği yaptıkları YPG'nin yeni toprak isteme özgüvenine sahip olduğu vurgulanıyor.

***

YPG aslında Öcalan'ın ve dolayısıyla PKK'nın Marksist-Leninist ideolojisinin gereklerini Suriye'de uygulamaya çalışan bir örgüt. DEAŞ'la mücadele kapsamında Ocak 2015'te Suriye'deki toprak büyüklüğünü neredeyse 3 katına çıkaran YPG'nin Arapların yaşadığı yerleri ele geçirerek kendi nüfus alanının çok ötesine konuşlandığı görülüyor. Bu durum YPG'nin kabul edilebilir sınırların ötesinde bir coğrafyada yeni çatışmaları tetikleyebileceğini gösteriyor.

YPG'ye karşı çıkan Kürt partilerinin yöneticileri ve bir çok Kürt tutuklanıyor. Üstelik bunlar arasında DEAŞ ve rejime karşı mücadele edenler de bulunuyor. Dolayısıyla bölgede "demokrasi" üzerinden alan hakimiyeti kurmaya çalışan örgütün aslında ne kadar otoriter olduğu vurgulanıyor. Menbic, ABD ve YPG arasındaki iş birliğinin en çelişkili yansımalarından birisi. Her ne kadar Araplara devredilmiş gözükse de YPG hakimiyeti ve ideolojisi sebebiyle Türkiye'nin harekete geçeceği en etkili hedef olarak değerlendiriliyor. Burada eğitim alan Araplar Rakka'ya gönderiliyor. Çarpıcı detaylardan birisi de komutan Ebu Amjad el-Adnan'ın telefonundaki ekran koruyucusu Öcalan'ın fotoğrafı...

Makalede dikkat çeken bir başka husus Türkiye'nin (haklı gerekçeleri olduğu kanaati yansıtılıyor) Trump döneminde YPG'ye olan desteğinin sonlanması konusundaki çağrısına yer verilmesi... Öyle görülüyor ki ABD-YPG iş birliği Türkiye'nin PKK hassasiyetiyle birlikte değerlendirildiğinde Trump döneminin en çok karşısına çıkacak hususlardan...