Bugünkü YENİÇAĞ »

YSK Başkanı'dan referandum açıklaması

»
YSK Başkanı'dan referandum açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Onayın ardından YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği için verdiği onayın ardından konuştu. Güven, "Onay, Resmi Gazete'de yayımlanınca açıklama yapacağım" dedi.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Günün Karikatürü
    Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
    ÇOK OKUNANLAR
    Gül'den KHK yorumuGül'den KHK yorumuAğrı'da korkutan depremAğrı'da korkutan depremDüşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecekDüşen Türk kargo uçağına 38 milyon dolar ödenecekYSK Başkanı'dan referandum açıklamasıYSK Başkanı'dan referandum açıklamasıKremlin: Koordinatları TSK verdi!Kremlin: Koordinatları TSK verdi!IŞİD, İstanbul'da çocuk militan yetiştirmek için okul açmışIŞİD, İstanbul'da çocuk militan yetiştirmek için okul açmışBöhmermann'ın şiiriyle ilgili karar açıklandıBöhmermann'ın şiiriyle ilgili karar açıklandıZeytinburnu'nda şüpheli çanta alarmıZeytinburnu'nda şüpheli çanta alarmıYÖK'den, ihraç edilen akademisyenler için açıklamaYÖK'den, ihraç edilen akademisyenler için açıklamaRTÜK, Anlıya kesilen cezayı iptal ettiRTÜK, Anlıya kesilen cezayı iptal etti
    SON HABERLER
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016
    Yeni Çağ Gazetesi
    İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel: (0212) 452 40 40
    Faks: (0212) 452 40 58

    Günün Öne Çıkan Haberleri

    Haber Scripti