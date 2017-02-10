YSK Başkanı'dan referandum açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişiklik teklifini onayladı. Onayın ardından YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği için verdiği onayın ardından konuştu. Güven, "Onay, Resmi Gazete'de yayımlanınca açıklama yapacağım" dedi.
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