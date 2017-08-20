Zamane bir evlilik teklifine şahitlik

Hayatın içinden gerçek yaşantıdan, hepimizden, yaşadıklarımızı yansıtmaya çalışıyorum ve sizlerle içten paylaşıyorum..

Tatlı telaş içindeki kalabalık dikkatimi çekiyor.

Duraksıyor.. Anlamaya çalışıyorum. Meğer evlenme teklifi yapacakları genç kızın ve delikanlının arkadaşları toplanmış büyük bir pankarta 'Benimle evlenir misin?' yazısıyla nasıl dikkat çekeriz.. Ne yapalım en güzeli olsun diye.. Bir sürü kalpli balonlar, havai fişekler, süslemeler, fotoğraf makineleri, telefonları ile hazırlık tamam... Sadece sabırsız bekleyiş tatlı telaş hakim, eş, dost, arkadaş, herkes orada gelin ve damat adayını bekliyorlar...

Kabalık çoğaldıkça çoğalıyor.. Bana da gözlemlemek düşüyor...

Mutlu anı görmek için evli bekar genç, yaşlı herkes birbirine gülüyorlar kendi anılarıyla kıyaslayanlar heyecanlı bekleyişler vs...

-Herkesin dilinde dur bekleyelim değecek mi?..

-Gelin kim.. Damat kim... Görelim bakalımmm...

-Ne yapacaklar izleyelim..

-Ay çok heyecanlııı..

Heyecanlandım diyen diyene..

-Gelin kimmiş..

-Bilmiyorum ki..

-Herkes gelin gibi.. Baksana ..

- Evet evettt gençlik var... Belli çok öncesi bu organizasyon yapılmış..

-Kaç para tutmuştur acaba... (Gülüşmeler.) Aman ne tutacak toplasan 500 TL. tutmaz... Gerçi 5000 TL tutsa da değer...

-Para bulunurrr.. Mutlu, huzurlu geçinsinler

Gençler arasından ekibin içinden tok bir ses yükseliyor:

-Geliyorlar, geliyorlar... Hazır olunnn...

Meğer damat bey kızı, hazırlık yapılan mekana yakın çay bahçesinden almaya gitmiş..

-Geliyorlar, geliyorlar..

-Hani gelmiyorlar işte... (gülüşmeler) Gelin naz yapıyordur..

-Gelinin haberi yokmuş ki..

-Sürprizmiş...

Meraklı bakışlar, heyecanlı bekleyiş hepimizde... Bekliyoruz ne olacak diye bizler de tanıklık ediyoruz...

Vee gelinle damat adayı gözüküyor.. Yavaş yavaş konuşa konuşa geliyorlar.. İkisi de şaşkın, heyecanlı ve çok güzeller.. Gerçekten de ben de inandım kızın hiçbir şeyden haberi yok halinden belli... Çay keyfi, biraz dolaşalım diye damat adayı davet etmiş durumu belli etmeden. Meraktan ben de sizler için yakınlarına sordum.

Organizasyon şahane bir anda alkışlar, havayi fişekler, balonlar havalarda uçuşuyor.. Evettt seslerini duyuyoruz. Kalabalık sanki kendi sevdikleri yakınlarınınmış gibi seviniyor, mutlular. Mutlu oluyoruz..

-Ne güzel anı ikisine de, emeği geçen arkadaşlarına da ...

-Bu zamanda evlenen de çok...

-Boşanan daha çok

-Benim de oğlum var evlenecek.. Şu an getirsin kızı ben de böyle yaparım..

Daha tanımadığı gelin adayını sahiplenip o an oğlunun evlenmesini, mürüvetini görmesini dile getiriyor yanındaki sohbet ettiği yakınına hanımlardan biri.. Gözleri hem gülüyor hem de doluyor..

-Çok mutlu olsunlar.. Allah acılarını göstermesin.. Çok duygulandım. Sanki oğlumun sevincini yaşamış gibi oldum..

Tanıdık tanımadık herkesin konu malzemesi bir anda evlilik teklifi hatıraları oluyor.. Damadın arkadaşlarıyla gelin hanıma yaptığı güzel evlenme sürprizini konuşuyor. Uzun yıllar evli olanlar yapılanı kendi evlilik teklifiyle kıyaslıyor..

Hanımlardan biri kahkaha ile geçmişini hatırlıyor..

-Bizim 42 yıl oldu...

-Bizimki de çok romantikti... (Gülüyor neşeli neşeli.)

-Yıllar önce bizimki gündüzden iş çıkışı konuşalım demişti. Gizlice babam işteyken korkarak, çekinerek gittim.. "Ben seni istiyorum. Ciddiyim" demişti..

Uzun uzadıya sohbet etmişiz ki vaktin geçtiğini de anlamadık. Saate baktım "Eyvah babam eve gelmiştir. Biraz despot biliyorsun.. " deyince o gün beni bırakmadı... Kendisine kaçmış gibi oldum... (Gülüyor.) Hemen isteme söz nişan bir arada sonra kısa zamanda kaynanamın bahçeli evinde uzun yıllar 2 odalı evde oturmuştuk.. Yıllar çabuk geçiyor.. Kayınvalidem nur içinde yatsın kendi öz annemden daha çok iyiliğini gördüm. Çok yardımcı oldu. Yabancılık hissetmedim. Toparlayıcı özelliği vardı. Mekanı Cennet olsun.. Onun sayesinde gücüme güç kattım. Özgüvenim arttı. Çoluk çocuk birlikte büyüdük... Benim hikayem gözümün önünden geçti bir anda.. İyi ki gitmişim. Beyim de çok iyi, Allah başımızdan eksik etmesin.. Tabii bizimkiler de sorun çıkarmamıştı.. Biliyorsun bizim zamanımızda nerdeee böyle kocaman etkinlikler.. Şimdiki gençler çok güzel yapıyor.. Çünkü komşuluk kalmadı.. Kimse kimseyi tanımıyor, kimse kimseye kefil olamıyor.. Tanısınlar birbirlerini kişilik, karakter çok önemli, iş olsun mutlaka, sevmeden de evlenmesinler.

Herkes benim gibi o dönemlerde şanslı olamıyordu biliyorsun.. Yoksa ilk günler, cicim ayları çabuk geçiyor.. Hayat derdi, mücadelesi başlıyor. Bu çocukların daha sorumlukları yok. Nasiplerinde varsa çoluk çocuk derken, ailelerin desteği, anlayışı da sağlıklı büyümek, düşünmek, karar vermek adına çok önemli...

En basiti ay dediğin, kira dediğin hemen geliveriyor... Yuvayı dişi kuş yaparmış eskide kaldı.. Şartlar maddi manevi çok değişti... Gençler bizim dönem gibi sabretmeyi pek bilmiyorlar, çabuk sıkılıyorlar, sinirlenip tepki verebiliyorlar.. Yani arkadaşım bozmak yerine, yapıcı olmak lazım.. İnşallah hayırlısı olsun. Güzel, örnek aile olsunlar..

Bu özel andan ve yavaş yavaş insanların duygu paylaşımından, konuşmalarından uzaklaşırken ben de herkes gibi gerçekten çok keyif aldım.. Bu işlerde, teyzelerin dediği gibi birlikten kuvvet doğar.. Aile kurmada, aile desteği ve tecrübesi yapıcı olarak şart .

Mutluluklar diliyorum.