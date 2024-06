ABD'de Türk Günü Festivalleri

Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nin (TASC) organize ettiği üç günlük etkinlikler, Türk kültürünü ABD'de tanıtırken, Türk toplumunun müzik, sanat ve lezzet özlemini giderdi.

New Jersey ve Pennsylvania'nın Philadelphia şehrinde düzenlenen festivallerde, Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, TASC Başkanı Seyid Şahin ve Patterson Clifton Turkish American Day Parade Festival Komitesi Başkanı Ömer Demircan yer aldı. Üç günlük programın sunuculuğunu ise ünlü oyuncu Wilma Elles üstlendi.

Festival boyunca ABD'de yaşayan ve Türkiye'den gelen sanatçılar sahne aldı. Ziynet Sali, Cem Tarım, Volkan Kirimlioğlu, New York Gypsy All Stars Orkestrası, İlhan Sefil, Uğur Can Kurt ve Melih Akçay, performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Festival, Türk kültürünü ABD'de tanıtırken, Türk toplumuna özledikleri müzik, sanat ve lezzetleri sunma fırsatı sağladı. Etkinlikler, renkli görüntüleriyle büyük beğeni topladı ve katılımcılara keyifli anlar yaşattı.