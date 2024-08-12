Almanya'dan öğrendiği sırlarla organik çilek üretiyor

Kaynak: İHA
Almanya'dan öğrendiği sırlarla organik çilek üretiyor

Sivas'ın Gürün ilçesi Suçatı Gökpınar Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Osman Kayacı, 15 yıl önce kızıyla birlikte başlattığı çilek üretimini, kızının evlenmesinin ardından eşiyle birlikte devam ettirerek büyük bir başarıya imza attı.

Çilek üretiminde adından söz ettiren Kayacı, tamamen organik olarak yetiştirdiği çileklerini ilçe ve il merkezine gönderiyor ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Kayacı, üretimini daha profesyonel bir seviyeye taşımak için Almanya'ya giderek oradaki bahçeleri gözlemledi ve edindiği bilgileri kendi bahçesinde uyguladı. Şu anda bin 300 metrekarelik bir alanda 6 bin kök çilek yetiştiren Kayacı, çileklerinin 10 güne kadar tazeliğini koruduğunu ve bozulmadığını belirtiyor.

Bahçesindeki her şeyi kendi emeğiyle ve eşiyle birlikte yaptığını ifade eden Kayacı, "Her şeyi kızımın girişimi ve eşimin yiğitliği sayesinde başardık. Vicdanen çok rahatım çünkü mahsulüm tamamen organik. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Eşim olmasa benim yalnız yapmam mümkün değil. Hedefim bu üretimi çoğaltmak. Kalitesine güveniyorum. Aroması vatandaştan tam not aldı. Çileğim 10 güne kadar saklanır bozulması olmaz," dedi.

Kayacı, bahçesini daha da büyütmeyi planlıyor ve hedefinin 10 bin kök çilek üretmek olduğunu dile getiriyor. Büyük emekler verdiği bahçesinde işçi çalıştırmadan, tamamen kendi emeğiyle üretim yapan Kayacı, çileklerinin hem kalitesi hem de aromasıyla vatandaşlardan büyük beğeni topladığını vurguluyor.

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