Bakırköy’de polise ateş açan iki kişi etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

Bakırköy’de polis ekiplerine ateş açan motosikletli iki şahıs, kovalamaca sonucunda yaralı ele olarak yakalandı. Saldırganlar hastaneye kaldırıldı.


Olay 6 Nisan Pazar günü Bakırköy, Sakızağacı Mahallesi İskele Caddesi’nde saat 03.50’de meydana geldi. Edinilen bilgiye polis ekipler duydukları silah sesine doğru yöneldiler. Olay yerine intikal ettikleri esnada ekipleri fark eden şüpheli şahıslar S.Z. (20) ve M.F.Y. (17) plakasız bir motosikletle kaçmaya başladı. Şüpheli şahıslar kaçarken kendilerini kovalayan ekiplerinin üzerine silahla ateş açtı.

YAPTIKLARI KAZA SONRASI ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİLER

Kovalamaca sonrasında motosiklet, Fatih ilçesinde kaza yapması sonucu ekiplerce durduruldu. Kaza sonrasında da ekiplere ateş etmeye devam eden S.Z. polis ekiplerinin karşılık vermesi sonucu etkisiz hale getirildi.
Polis ekiplerine ateş açan ve yaralı olarak yakalanan S.Z. ve motosikleti süren 17 yaşındaki M.F.Y. hastaneye kaldırıldı. Sürücü M.F.Y.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken olay yerinde motosiklet ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet boş şarjör ve 24 adet kovan ele geçirildi.

TÜRKÜ EVİNİ KURŞUNLADILAR

Saldırganların yakalanmasının ardından yapılan araştırmalarda 2 şüpheli şahsın, olay öncesi motosiklet ile sahil yolunda bulunan türkü evine yönelik silahla ateş açtıkları, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini fark etmeleri sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

Son Haberler
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi
Fenerbahçe - Trabzonspor maçını izlerken beyin kanaması geçirdi
Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçim bürosunun yeri belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun ilk seçim bürosunun yeri belli oldu
Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık kül oldu
Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlık kül oldu
Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı
Kontrolden çıkan minibüs takla attı: 1 ölü, 10 yaralı
Kar yağışı Keşan’dan giriş yaptı
Kar yağışı Keşan’dan giriş yaptı