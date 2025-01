Antetokounmpo çıldırdı, Milwaukee kazandı

NBA'de Milwaukee Bucks konuk olduğu Orlando Magic'i 109-106 mağlup ederken, Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 14 ribaund ile double double yaptı.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşma ile devam etti. Milwaukee Bucks deplasmanda karşılaştığı Orlando Magic'i 109-106 yenerek 20. galibiyetini elde etti. Milwaukee'de Giannis Antetokounmpo 41 sayı, 14 ribaund ile double double yaparken, Damian Lillard da 29 sayı, 7 asistle eşlik etti. Ligdeki 18. yenilgisini alan Orlando'da ise Paolo Banchero 34 sayı, 7 ribaund, Cole Anthony 18 sayı ve Tristan Da Silva da 16 sayı ile maçı tamamladı.



OKLAHOMA 31. GALİBİYETİNİ ELDE ETTİ

Oklahoma City Thunder, Madison Square Garden'da mücadele ettiği New York Knicks'i 126-101'lik skorla mağlup etti. Ligdeki 31. galibiyetini kazanan Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 39 sayı ve Isaiah Joe da 31 sayı atarak önemli rol oynadı. Bu sezonki 14. mağlubiyetini alan New York'ta ise Jalen Brunson 27 sayı, 5 asist ve Karl-Anthony Towns da 23 sayı, 10 ribaund ile oynasa da galibiyete yetmedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:



Philadelphia 76ers: 115 - New Orleans Pelicans: 123

Orlando Magic: 106 - Milwaukee Bucks: 109

Indiana Pacers: 108 - Golden State Warriors: 96

Boston Celtics: 97 - Sacramento Kings: 114

New York Knicks: 101 - Oklahoma City Thunder: 126

Chicago Bulls: 138 - Washington Wizards: 105

Denver Nuggets: 124 - Brooklyn Nets: 105