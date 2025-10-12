Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, 27 Eylül gecesi 6. kattaki dairesinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü hakkındaki soruşturma, Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz'ün yakın takibiyle çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Arabeskin kraliçesi Güllü’nün ölümünde sır perdesi aralanıyor! Evlatları o geceyi anlattı: "Dans ederken bir anda..."
Türkiye'nin gündemine oturan arabesk müziğin tanınan sesi Güllü'nün (Gül Tut) trajik ölümüyle ilgili soruşturma derinleşirken, sanatçının yaşamını yitirdiği geceden yeni görüntüler ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi'nden Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı görüntüler, Güllü'nün vefatından yaklaşık bir saat önce evinin salonunda çekildi.
Gece saat 01.30 sularında, kızı Tuğyan Ülkem ve onun arkadaşı Sultan'ın odasına gittikten sonra dengesini kaybedip düştüğü belirtilen Güllü'nün, bu görüntülerde kızı Tuğyan ile şarkı söylediği ve kızıyla dans ettiği görülüyor.
Kızının arkadaşı Sultan bu anları kayıt altına alırken, salondaki sehpa üzerinde alkol şişeleri dikkat çekiyor.
Görüntülerde Güllü'nün televizyonda çalan şarkıya eşlik ettiği, kızı Tuğyan'ın ise ayakta şarkı söylediği saptanıyor.
Annesinin ölümünden sonra ilk kez konuşan kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Yağız Gülter, yaşadıkları acı süreci ve o geceyi anlattı.
Tuğyan, "Bizi en çok yıpratan şey acımızı dahi yaşayamayışımız oldu. Dans ediyorduk, annem bir anda yok oldu" sözleriyle yaşadıkları linç ortamına isyan etti.
O gece evde sadece annesi, kendisi ve arkadaşı Sultan'ın bulunduğunu belirten Tuğyan, "Annem üç şişe alkol içti. Biz alkol ya da uyuşturucu almadık. Hakkımızda ortaya atılan iddialar tamamen asılsız. Annemle aramızda hiçbir problem yoktu. Annem neşeliydi. Hatta 'O ne lan!' diye gülerek bize katıldı. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir. Dans ediyorduk, annem de bize katıldı. Bir anda yüksek bir ses duydum. Döndüğümde annemi göremedim" dedi.
Annesiyle evin içinde bile mesajlaşmalarının yanlış yorumlandığını belirterek, "Bu bizim ev içinde kullandığımız iletişim şekliydi. Sürekli mesajlaşır hatta video atardık. O gün özel bir durum yoktu" açıklamasını yaptı.
Güllü'nün evindeki kamera sisteminin, oğlu Yağız Gülter'in annesine olan borcuna karşılık hediye olarak alındığını ve sanatçının 7 yaşındaki torununu izlemek için dahi kullandığını avukat Rahmi Çelik belirtti.
Sosyal medyadaki linç ve sahte videolarla hedef alındıklarını söyleyen Tuğyan, "Gerçeklerin savcılık incelemesiyle ortaya çıkacağına inanıyorum. Bizi en çok yıpratan şey, annemizin acısını bile yaşayamamamız oldu.
Sosyal medya bir linç alanına döndü. Bazı sanatçılar bile annemin en yakınıymış gibi açıklama yaptı ama ne taziyeye geldiler ne de cenazeye" diyerek tepkisini dile getirdi.
"ABLAMIN ÇIĞLIĞIYLA YIKILDI"
Olay gecesi İstanbul'da bulunan Yağız Gülter, ablasının gece 01.00 civarında kendisini aradığını ve telefonda sadece çığlık attığını belirterek, "'Annem öldü diyorlar!' diye bağırdı. Sosyal medyada dolaşan video kayıtlarını ilk izleyen bizdik.
Ben ve manevi babam, görüntüleri kendi elimizle polise teslim etti" dedi. "Gizli geçit" iddialarını yalanlayan Yağız, "Olay anında ablam dışarı koşmuş. Anahtarı unuttuğu için kapı açılmamış. Sabah evin şifresi bilinmediğinden karşı komşudan terasa çıkıp mutfak camını taşla kırdım. Her şey kayıt altında" bilgisini paylaştı.
"VERİLER KAZAYA İŞARET EDİYOR"
Güllü'nün avukatı Rahmi Çelik, soruşturmanın geldiği noktada, "Elimizdeki verilere göre, olayın kaza sonucu gerçekleştiği ihtimali kuvvetli. Ancak kesin kararı sayın savcılık makamı verecektir.
GÜLLÜ KİMDİR?
Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, 15 Ekim 1973'te İstanbul Kasımpaşa'da doğdu. Müzik kariyerine küçük yaşta başlayıp 1990'larda "Kasımpaşalı Güllü" adıyla tanındı.
Özellikle Roman havaları albümleriyle ün kazandı. 2002'deki boşanmanın ardından sahnelere geri döndü.
26 Eylül 2025 tarihinde, Yalova Çınarcık'taki evinden düşerek hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarında banyodan sonra terasa yöneldiği ve kısa süre sonra düşme seslerinin duyulduğu belirlenmişti.