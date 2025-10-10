26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki apartmanın 5’inci katındaki terasta Güllü, kızı Tuğyan Ülkem ve manevi kızıyla Roman havası oynadığı sırada pencereden düşerek hayatını kaybettiği söylenmişti.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI

"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’nin hazırladığı rapor ortaya çıktı.

BOĞUŞMA İZİNE RASTLANILMADI

Raporda Güllü’den otopsi sırasında alınan örneklerde başka birine ait herhangi bir DNA izine rastlanılmadı. Ayrıca Güllü’nün tırnaklarından alınan örneklerde ise başka birine ait DNA’nın olmaması, olay öncesi herhangi bir boğuşma olmadığı ihtimalini güçlendirdi.

Öte yandan, konuyla ilgili açıklama yapan ailenin avukatı Rahmi Çelik, "Biyoloji İhtisas Dairesi’nin göndermiş olduğu bir rapor vardır. Bu rapor neticesinde, aynen şunu söylemektedir, Güllü hanımın otopsi esnasında alınan örneklerinde DNA profili çıkmamıştır. Bunlar değerlendirilmiş olduğu zaman, dosyaya gerekli raporlar geldiği zaman kısa sürede maddi gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.