Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi

Pandemi öncesi Borçka Karagöl'ün her yıl yaz sezonunda 1 milyon civarında turist ağırladığına işaret eden Ergün, "Bu yıl Borçka Karagöl'ü ziyaret eden turist sayısı 600 bini geçti. İnşallah 1 milyon sayısını tekrar yakalarız. Burada her şey mükemmel. Buraya gelen insanın ömrü uzar. Sonbaharla birlikte renk cümbüşü de başlamış durumda. Artvin'in her köşesinde farklı güzellik var. Göller, yaylalar, vadiler hepsi birbirinden güzel. Sonbahar, ilkbahar burası görmeden ölünmemesi gereken yer." diye konuştu.