Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi

Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi
Kaynak: AA

Artvin'de yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerler arasındaki Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı sezonda 600 binden fazla kişi ziyaret etti.

1/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 1

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede, 368 hektarlık alana sahip, son günlerde sonbahar renklerinin hakim olduğu tabiat parkında ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

2/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 2

Yeşilin yanı sıra sarı, turuncu ve kırmızının tonlarına bürünen doğanın göle yansımasıyla oluşan manzara ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

3/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 3

Bölgeyi ziyaret eden turistler göl çevresinde yürüyerek fotoğraf çekip doğanın keyfini çıkarıyor.

4/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 4

Artvin Valisi Turan Ergün, ilk defa gezdiği Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na hayran kaldığını söyledi.

5/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 5

Göreve yeni başladığını anımsatan Ergün, "Geçen hafta Şavşat Karagöl'deydik. Şimdi de Borçka Karagöl'deyiz. Hepsi birbirinden güzel. Her gördüğümüz yeri, bir önce gördüğümüz yerden daha çok beğeniyoruz. Artvin orman ve su kenti, tabiatı mükemmel. Ben böyle bir güzellik görmedim." dedi.

6/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 6

Pandemi öncesi Borçka Karagöl'ün her yıl yaz sezonunda 1 milyon civarında turist ağırladığına işaret eden Ergün, "Bu yıl Borçka Karagöl'ü ziyaret eden turist sayısı 600 bini geçti. İnşallah 1 milyon sayısını tekrar yakalarız. Burada her şey mükemmel. Buraya gelen insanın ömrü uzar. Sonbaharla birlikte renk cümbüşü de başlamış durumda. Artvin'in her köşesinde farklı güzellik var. Göller, yaylalar, vadiler hepsi birbirinden güzel. Sonbahar, ilkbahar burası görmeden ölünmemesi gereken yer." diye konuştu.

7/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 7

Ergün, Artvin'in güzelliklerini ön plana çıkarmak ve turizmi geliştirmek için çalışmalara öncülük edeceklerini sözlerine ekledi.

8/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 8

"BURASI HER MEVSİM ÖZEL OLUYOR AMA SONBAHAR BİR BAŞKA"

Rize'den Karagöl'ü gezemeye gelen Fatma Demirkıran, sonbaharın güzelliklerini görmek istediklerini söyledi.

9/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 9

Sonbaharla birlikte farklı renk tonlarına bürünen doğanın ortasında bulunan göl çevresinde yürüyüş yapıp tulum eşliğinde horon oynayarak güzel vakit geçirdiklerini anlatan Demirkıran, "İnsanlar burayı gezmeden, 'Tatil yaptım' demesin. Özellikle bu mevsimde gelsinler." dedi.

10/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 10

Kışa yaklaşırken doğanın en güzel halini burada görmenin mümkün olduğuna dikkati çeken başka bir ziyaretçi Yalçın Yüksel, "Bu güzel doğayı görüp gezimize devam edeceğiz. Olağanüstü bir doğa insanları karşılıyor. Burası her mevsim özel oluyor ama sonbahar bir başka." ifadelerini kullandı.

11/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 11

Bursa'dan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nı gezmeye geldiğini belirten Özlem Öztürk, "Ağustostan kasım ayına kadar gelip görülmesi gereken bir rota. Burası beni psikolojik olarak rahatlatan bir bölge. Doğa yürüyüşlerini seviyorum. Burada beklentilerimizi buluyoruz. Türkiye'den, dünyadan herkesin gelip burayı görmesi gerekiyor. Böyle güzellikler her yerde yok." diye konuştu.

12/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 12

Karagöl'ü hayranlıkla gezdiğini dile getiren ziyaretçilerden Selda Yılmaz, "Vatanımız bir cennet, değerini bilmek ve korumak lazım." ifadelerini kullandı.

13/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 13
14/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 14
15/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 15
16/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 16
17/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 17
18/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 18
19/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 19
20/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 20
21/21
Artvin’in saklı cenneti Borçka Karagöl Tabiat Parkı'na yoğun ilgi 21
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Göçerlerin kurt ve ayı tehlikesi altında zorlu yolculuğu
Göçerlerin kurt ve ayı tehlikesi altında zorlu yolculuğu
Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus hepsi birden geliyor! (11 Ekim 2024 hava durumu)
Meteoroloji o illerde yaşayanları uyardı: Sağanak yağış, sis ve pus hepsi birden geliyor! (11 Ekim 2024 hava durumu)
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde inanması güç sonuçlar
Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri listesinde inanması güç sonuçlar
Meteoroloji 12 il için uyarı üstüne uyarı verdi! Sıcaklıklar birden düştü, sağanak başladı (30 Eylül 2024 hava durumu)
Meteoroloji 12 il için uyarı üstüne uyarı verdi! Sıcaklıklar birden düştü, sağanak başladı (30 Eylül 2024 hava durumu)
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu)
Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illere çok kuvvetli sağanak geliyor (29 Eylül hava durumu)
İlişkinizin bitmesi gerektiğini gösteren 7 işaret
İlişkinizin bitmesi gerektiğini nasıl anlarsınız?