Ayşenur Can’ın gözünden lojistik sektöründe stratejik liderlik

Lojistik sektörü, küreselleşmenin getirdiği hızla değişen dinamiklerle başa çıkmak zorunda. Bu değişim sürecinde öne çıkan liderlerden biri de Ayşenur Can. Sektördeki 13 yıllık tecrübesiyle tanınan Can, stratejik düşünme ve yenilikçi çözümler üretme konusundaki yetkinliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle dijital dönüşüm ve operasyonel süreçlerin optimizasyonu üzerine gerçekleştirdiği projelerle sektöre yön veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

UPS'te Afrika ve Türkiye'den sorumlu Mühendislik Müdürü olarak görev yapan Ayşenur Can, lojistik süreçlerinde analitik düşünmenin önemine vurgu yapıyor. "Analitik düşünme, sadece mevcut süreçleri iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik kararlar almayı da mümkün kılar. Bu yaklaşım, bir liderin değişen sektörel dinamiklere hızlı uyum sağlamasını ve organizasyonun rekabet gücünü artırmasını sağlar" diyor. Can, bu stratejik bakış açısının lojistik firmalarının operasyonel performansını artırmada kritik olduğunu belirtiyor.

Can, “Analitik düşünce, bir liderin vizyonunu netleştirmesine ve bu vizyonu ekibiyle paylaşmasına olanak tanır. Bu sayede tüm organizasyonun aynı hedefe odaklanması sağlanır" diyerek stratejik düşünmenin önemini bir kez daha vurguluyor.

AYŞENUR CAN KİMDİR?

Ayşenur Can, lojistik sektöründe 13 yıllık deneyime sahip bir liderdir. Operasyonel mükemmeliyet ve mühendislik bölümleri gibi pozisyonlarda çalışarak geniş bir yetkinlik alanı geliştirmiştir. Endüstri mühendisliği lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olan Can, şu anda UPS’te Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Mühendislik Müdürü olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Stevie Awards gibi prestijli organizasyonlarda jüri üyeliği yapmış ve sektördeki başarılarını uluslararası platformlara taşımıştır. Can, liderlik anlayışında analitik düşünme, stratejik karar alma ve lojistik süreçlerine öncülük etmeye devam ediyor.