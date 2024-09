Babaanne 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı attı. Arkasına dönüp bakmadı

Ordu’da bir babaannenin torununa yaptığını görenler bu kadar da olmaz dedirtti. Vicdansız kadın 2 yaşındaki torununu balkondan aşağı itti.

Olay anı an be an kaydedilirken, kadının torununu aşağı attıktan sonra sonra koşarak evin içine girdiği görüldü.

Babaanne olduğu öne sürülen vicdansız bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununun elinden tutarak balkona getirdi. Ardından en köşeye getirdiği 2 yaşındaki çocuğu, sırtından ittirerek balkondan aşağı düşürdü.

KOŞARAK EVİN İÇİNE GİRDİ

Olay anı anbean kaydedilirken, kadının ardından koşarak evin içine girmesi dikkat çekti.

TUTUKLANDI

Ailenin şikayetçi olduğu Ş.Ç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Ş.Ç, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan gözetim amacıyla hastaneye götürülen çocuğun, sağlık kontrolünün ardından taburcu edildiği öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, sessiz kalamadı. Olay ‘vicdansızlık’ olarak değerlendirilirken, sosyal medya kullanıcıları bu olaya sessiz kalmadı.

Olaya ilişkin yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Bugün olan sapkınlıklar, işkenceler çocuk öldürmeleri dün de vardı. Hatta katmerli bir şekilde. Bugün Sosyal medya ile görünür hale geldi.

Allah'ım bu Ülke hep mi böyleydi yoksa topluca kafayı mı sıyırıyoruz. Nefes alamıyorum...

Siz gerçekten ruh hastasısınız ya

Ülkede kamera olmayan yer kalmasa başka daha ne pislikler görürüz Allah bilir

İnsanda kalp olur vicdan olur yazık günah ya

Psikolojik rahatsızlığı var kesin, tavra bakar mısınız, atar atmaz bir de içeri kaçıyor!