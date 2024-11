Bayburt'ta ele geçirilen tablo ile ilgili gerçek ortaya çıktı: Picasso'ya ait değil

Bayburt'ta jandarmanın tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirdiği objeler arasında, 20. yüzyılda kübizm akımının temellerini atan ünlü İspanyol ressam Pablo Picasso'ya ait bir tablonun bulunduğu iddiası yalanlandı.

Çeşitli medya araçları yoluyla yayılan dezenformasyonun önüne geçmek amacıyla kurulan sosyal bir girişim olan Doğruluk Payı, internet sitesinden yayınladığı analizde söz konusu haberde konu edilen tablonun Picasso'ya ait olmadığını açıkladı.

6 milyon euro değer biçtikleri tabloyla yakalandılar

Osmanlı, Doğu Roma ve Bizans dönemlerine ait 3 bin 250 sikke ve tarihi eserlik objelerin arasında bulunan, operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin 6 milyon euro'ya satmaya çalıştıkları nü tablo, Google Lens üzerinden tersine görsel arama ile araştırıldığında sonuçlarda Andrei Frantsevich Belloli ismiyle karşılaşılıyor.

Doğruluk Payı'nda yer alan analizde ayrıca, bu isim araştırıldığında Rus asıllı İtalyan ressamın 1820-1881 yılları arasında yaşadığı ve 1861,1869 ve 1871 gibi değişen tarihlerde resmedilen “The Bather” (Banyo yapan kadın) tablosu varyasyonlarıyla ünlü bir ressam olduğu bilgisine ulaşılabildiği belirtildi.

PİCASSO’NUN TÜM ESERLERİNİN YER ALDIĞI WIKIART'TA YOK

Artı Gerçek'teki habere göre Paylaşılan analizin içeriğinde yer alan diğer bilgiler şöyle:

Picasso'nun 1881’den 1973’e kadar yaşadığı biliniyor. Tablodaki tarihin 1875 yerine 1895 olduğu düşünülürse ve Picasso’nun ilk yıllarındaki eserlerinde kullandığı sanatsal üslup karşılaştırıldığında tablonun Picasso’ya ait olabileceği ihtimali bulunuyor. Ancak Picasso’nun tüm eserlerinin yer aldığı WikiArt sitesi incelendiğinde iddiada yer alan tablo bulunamıyor.

"The Bather" anahtar kelimesi arama motorlarından tarandığında da çeşitli müzayede sitelerine ulaşılıyor. İddiada yer alan tablo Alte Kunst Vienna, Arthive, Christies ve Artnow gibi müzayede ve replika eserler satan sitelerdeki görsellerle karşılaştırıldığında eserin "The Bather" olduğu anlaşılıyor. "The Bather" eserinin Bellolli tarafından farklı varyasyonlarla resmedildiği de belirtilmiş. Ana planda nü kadının yer aldığı varyasyonlarda kadının saç rengi ve çömlek detayları değişiklik gösteriyor. Bayburt’ta ele geçirilen tablonun üzerinde Picasso imzası ve tarih detayları da mevcut. Dolayısıyla ele geçirilen tablo bir replika.

Eserin, dünyanın en prestijli sanat merkezlerinden biri olan New York merkezli Christie's müzayede evinin satış sayfasında yer alan eser künyesinde de, tablonun Andrei Frantsevich Belloli'ye ait olduğu belirtiliyor