22 ayda 75 kiloya düştü

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'da ilerlemiş yaşına rağmen yaptığı diyetle 22 ayda 128 kilodan 75 kiloya düşen kadının azmi herkesi hayran bıraktı.

Başlangıçta yüksek kilolarıyla birçok sağlık sorunuyla karşılaşan 67 yaşındaki Sevim Eroğlu, çevresinin desteği ve kararlılığıyla hayatını değiştirmeye karar verdi.

22 ay süren diyet ve egzersiz programı ile 53 kilogram birden veren Eroğlu, hem fiziksel hem de psikolojik olarak büyük bir değişim yaşadı.

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Diyetin ilk başlarında zorlanmalar yaşadığını belirten Eroğlu, "Sabır ve kararlılıkla bu yolda ilerledim. Sağlığım için büyük bir adım attım ve artık kendimi çok daha enerjik hissediyorum" dedi.

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Eroğlu, diyet sürecinde yalnızca kilolarını kaybetmekle kalmayıp, yaşam kalitesinin de arttığını vurguladı.
Eroğlu, bu başarısının ardından çevresindekilere de sağlıklı yaşam konusunda örnek olmayı hedefliyor.

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Uzun yıllar süren kilo verme sürecinin ardından, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersizle hayatına devam ediyor.

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