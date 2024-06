BBC Güneydoğu'ya Kürt Bölgesi dedi. Biri "ekümenikim" der biri böyle yapar. Dışişleri uyuyor mu?

Diyarbakır’ın Çınar ile Mardin’in Mazıdağı ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangında can kaybı sayısı 15’e yükselirken, İngiliz haber sitesi BBC News bir skandala imza attı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde 20 Haziran'da saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine ilerlemiş, yangın ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınmıştı.

“KÜRT BÖLGESİ” SKANDALI

Yangından can kaybı 15’e yükselirken, BBC News haberi “Kürt Bölgesi” olarak verdi. Skandal haberde “A huge wildfire in Kurdish parts of south-eastern Turkey has killed at least 12 people.” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu ifadelerin Türkçe karşılığı şöyle:

“Güneydoğu Türkiye'nin Kürt bölgelerinde meydana gelen büyük bir orman yangınında en az 12 kişi hayatını kaybetti.”

Büyük bir skandala imza atan BBC News’in kullandığı ifade sosyal medyada da gündem oldu.

Daha önce de Fatih Kaymakamı’na bağlı bir memur olan Fener Rum Patriği Bartholomeos’un 15-16 Haziran’da İsviçre’de yapılan Ukrayna Barış Konferansı’na katılarak anlaşma metnine “Ekümenik Patrik” sıfatıyla bir devlet adamı gibi imza atması gündem olmuştu.

Öte yandan yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü, 250 yaralı hayvan da sahiplerinin rızasıyla Et ve Süt Kurumu’na kesime gönderildi.

120 hayvanın ise bölgedeki veterinerler tarafından tedavileri yapıldı.

Diyarbakır’da 8 bin 100, Mardin’de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor.